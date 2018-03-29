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«Лотос Плазу» проверили, память почтили, лекарств нет: #ПтзГоворит
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«Лотос Плазу» проверили, память почтили, лекарств нет: #ПтзГоворит 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.
Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Александр Лычагин.
Петрозаводчане почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В день национального траура на Онежскую набережную пришли около тысячи человек.
Сотрудники МЧС вместе с прокурорскими работниками начали проверку пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах республики. До 6 апреля проверят 36 объектов. Сегодня специалисты побывали в «Лотос Плазе».
Мэра в отставку не отправили, но результаты есть. Организаторы митинга за отставку главы Сегежи Анатолия Лотоша подвели первые итоги протестной акции, которая прошла в городе бумажников в феврале этого года.
Если бы сегежские манифестанты добились отставки мэра — в республике стало бы одним безработным больше. К слову, в 2017 году Карелия стала лидером Северо-Запада по уровеню общей безработицы. По данным Карелиястата, число безработных составило около восьми с половиной процентов от экономически активного населения.
Льгота есть, а толку нет. Петрозаводчанин Вячеслав Глазунов — инвалид первой группы и вправе рассчитывать каждый месяц на бесплатные лекарства, которые ему гарантирует федеральный закон. Но уже второй месяц медикаменты пенсионер покупает за свой счет.
Заканчивается досрочная подписка на еженедельник «ТВР-Панорама». Это когда подписаться на газету можно по цене прошлого полугодия. Почему жителям республики стоит поспешить и все-таки оформить подписку, объяснил главный редактор еженедельника Максим Тихонов.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
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