«Лотос Плазу» проверили, память почтили, лекарств нет: #ПтзГоворит

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.

Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Александр Лычагин

Петрозаводчане почтили память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . В день национального траура на Онежскую набережную пришли около тысячи человек.

Сотрудники МЧС вместе с прокурорскими работниками начали проверку пожарной безопасности в торговых и развлекательных центрах республики. До 6 апреля проверят 36 объектов. Сегодня специалисты побывали в «Лотос Плазе».

Мэра в отставку не отправили, но результаты есть. Организаторы митинга за отставку главы Сегежи Анатолия Лотоша подвели первые итоги протестной акции, которая прошла в городе бумажников в феврале этого года.

Если бы сегежские манифестанты добились отставки мэра — в республике стало бы одним безработным больше. К слову, в 2017 году Карелия стала лидером Северо-Запада по уровеню общей безработицы. По данным Карелиястата, число безработных составило около восьми с половиной процентов от экономически активного населения.

Льгота есть, а толку нет. Петрозаводчанин Вячеслав Глазунов — инвалид первой группы и вправе рассчитывать каждый месяц на бесплатные лекарства, которые ему гарантирует федеральный закон. Но уже второй месяц медикаменты пенсионер покупает за свой счет.