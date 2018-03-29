Работы по рекультивации на полигоне ТБО в Электростали могут закончить раньше срока

Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в подмосковной Электростали могут закончить раньше намеченного времени, сообщил глава городского округа Владимир Пекарев

«Работа подрядчиков идет качественно. Я думаю, что это будет один из лучших (полигонов — ред.) по рекультивации. На сегодняшний день полигон никаких проблем нашим жителям не доставляет. Я думаю, что он будет сдан даже раньше срока. Мы видим, что работы идут с опережением», — сказал Пекарев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев , в свою очередь отметил, что раньше было огромное количество жалоб на полигон, а сейчас там можно спокойно находиться.

«Благодаря федеральной поддержке мы не только закрываем свалки, но и рекультивируем их. Я очень надеюсь, что каждый из таких полигонов будет лишь напоминать, что когда-то у нас было безобразие в сборе мусора и в его утилизации», — подчеркнул губернатор.

Ранее работы по рекультивации на закрытом полигоне «Электросталь» планировали завершить летом 2018 года.