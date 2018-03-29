28 марта обучающиеся восьмых классов школы №719 посетили наркологический диспансер №10 

В районе Старое Крюково состоялась экскурсия в рамках очередного этапа районной социально-интегрированной программы «Что надо знать для того, чтобы жить».
Психолог наркологического диспансера №10, Фомичева Елена Вячеславовна рассказала ребятам о различных видах зависимости, наркотической, алкогольной, никотиновой. Разговор с участниками программы получился живым и познавательным, школьники задавали вопросы на интересующие их темы, по желанию прошли обследование на газоанализаторе в рамках выявления угарного газа в организме.