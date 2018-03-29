Птицефабрика «Васильевская» начала экспортировать мясо из Пензенской области во Вьетнам 

ПЕНЗА, 29 марта. /ТАСС/. Птицефабрика «Васильевская», входящая в состав группы «Черкизово», начала экспортировать мясо птицы за рубеж. Об этом в четверг сообщил журналистам основатель «Черкизово» Игорь Бабаев во время посещения Пензы.
"Птицефабрика «Васильевская» имеет колоссальные успехи. Мы на сегодняшний день производим 140 тыс. тонн мяса птицы. Мы отгрузили во Вьетнам и в Киргизию — уже 7,5 тыс. тонн уехало за рубеж", — сказал Бабаев.
Как сообщили в пресс-службе «Черкизово», на международной выставке Gulfood-2018 в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива. «Это поможет расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия», — отметили в пресс-службе, уточнив, что предприятие имеет также разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, а также Египет и Ирак.
Птицефабрика «Васильевская», которая располагается в Бессоновском районе Пензенской области, вошла в группу «Черкизово» в 1998 году. В настоящее время она является одним из крупнейших предприятий подобного рода в Приволжском и Центральном федеральных округах, сообщили в пресс-службе «Черкизово».