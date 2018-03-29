Птицефабрика «Васильевская» начала экспортировать мясо из Пензенской области во Вьетнам 

ТАСС: последние новости

Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерове

Глава Подмосковья информирует администрацию президента о ситуации с полигонами ТБО

Белгородская область за три года планирует собрать самую большую в России коллекцию сирени