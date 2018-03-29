«Спорт-Инжиниринг» потребовал снизить стоимость контрактов с «Ареной-2018»

ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое выступает заказчиком строительства семи стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, подало три иска к АНО «Арена-2018», осуществляющему экспертизу арен, следует из картотеки арбитражного суда.

В карточке одного из трех исков указано, что он подан в связи с «изменением условий соглашения от 31.12.2015 №3, заключенного с АНО „Арена-2018“».

В пресс-службе «Спорт-Инжиниринга» RNS пояснили, что суть иска — возврат «Ареной-2018» налога на добавленную стоимость, от которой в 2016 году были освобождены дочерние структуры Оргкомитета «Россия-2018». Соответствующие изменения в налоговый кодекс были приняты в 2016 году.

«Эти изменения предусматривают освобождение от налогообложения реализации услуг дочерними организациями Оргкомитета «Россия-2018», в том числе АНО «Арена-2018». В связи с этим возникла необходимость исключения НДС из суммы контракта между ФГУП «Спорт-Ин» и АНО «Арена-2018»», — сказал RNS представитель «Спорт-Инжиниринга».

О каких конкретно контрактах идет речь, представитель организации не уточнил.