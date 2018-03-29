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«Спорт-Инжиниринг» потребовал снизить стоимость контрактов с «Ареной-2018»
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«Спорт-Инжиниринг» потребовал снизить стоимость контрактов с «Ареной-2018» 

Rambler News Service 1 час назад
ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которое выступает заказчиком строительства семи стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, подало три иска к АНО «Арена-2018», осуществляющему экспертизу арен, следует из картотеки арбитражного суда.
Все три иска поданы 20 марта, третьими лицами выступают Минспорт, управление Федерального казначейства по Москве и управление ФНС по Москве.
В карточке одного из трех исков указано, что он подан в связи с «изменением условий соглашения от 31.12.2015 №3, заключенного с АНО „Арена-2018“».
В пресс-службе «Спорт-Инжиниринга» RNS пояснили, что суть иска — возврат «Ареной-2018» налога на добавленную стоимость, от которой в 2016 году были освобождены дочерние структуры Оргкомитета «Россия-2018». Соответствующие изменения в налоговый кодекс были приняты в 2016 году.
«Эти изменения предусматривают освобождение от налогообложения реализации услуг дочерними организациями Оргкомитета «Россия-2018», в том числе АНО «Арена-2018». В связи с этим возникла необходимость исключения НДС из суммы контракта между ФГУП «Спорт-Ин» и АНО «Арена-2018»», — сказал RNS представитель «Спорт-Инжиниринга».
О каких конкретно контрактах идет речь, представитель организации не уточнил.
Непосредственно для проведения Чемпионата мира были построены 7 из 12 стадионов — в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Заказчиком на строительство является подведомственное министерству спорта ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
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