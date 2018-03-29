Британские медики рассказали о состоянии Скрипалей

Спустя 26 дней после инцидента в Солсбери наконец-то появляется хоть какая-то информация об отравленных Скрипалях, передает "ТВ Центр" . Ближе к вечеру по Москве BBC со ссылкой на свои источники в клинике, сообщает, что экс-полковник ГРУ находится в стабильно критическом состоянии. А вот состояние его дочери заметно улучшилось.

"Она хорошо реагирует на лечение, продолжает получать высококвалифицированную медицинскую помощь", — сообщили в BBC.

Больше пока никаких деталей. Расследование в таких случаях, а их было не мало, Лондон традиционно засекречивает. С Москвой никаких контактов. Хотя, учитывая, что дочь Сергея Скрипаля — гражданка России Великобритания обязана предоставить к ней доступ и информацию о её состоянии. Но положения консульской конвенции, заключенной между нашими странами в 68-м году, игнорируются. Вероятно, то же самое ждет и запрос от Следственного комитета России , но там все равно попытались.

"Российская сторона просит британских коллег произвести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов проводимого ими расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, её медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз", — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко

Ранее добиться того же от Лондона пытался и российский МИД . Россия, демонстрируя максимальную открытость, предлагала Великобритании сотрудничество в расследовании, законно требуя доступ ко всей информации. Запросы направлялись 6,13,14 и 22 марта.

"Британская сторона отмалчивается или направляет, я вынуждена это сказать, просто безграмотные ответы. Речь идет не о фактологических или орфографических ошибках, а просто каких-то, я даже не могу сказать, как будто это дети пишут. То есть каких-то каракулях, которые даже сложно прочитать и понять, что конкретно они имеют ввиду", — пожаловалась официальный представитель МИД Мария Захарова

Те вопросы, что МИД адресовал Лондону, в ближайшее время опубликуют на сайте российского ведомства. Хотя и так было понятно, что отвечать на них Великобритания не собирается. Там виновных назначили быстро. Якобы вещество, которым отравили Скрипалей, могли произвести только в России, а значит, она и виновата. Факты того, что и США , и сама Великобритания, и даже Чехия , обладают формулой этого нервнопаралитического вещества, не в счет. Юридические формальности тоже. Куй железо пока горячо. Вот Лондон и ковал, высылая российских дипломатов и подговаривая других поступить так же.

"Эти высылки произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела, и когда по всему миру, на трех континентах — страны почувствовали готовность сказать: «Хватит». Это, скорее, похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают", — заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

С доказательной базой пока не очень. Вернее сказать, никак. В том докладе, что британский посол в Москве демонстрировал своим коллегам из других стран, тоже никакой конкретики. Хотя многие и без фактов, часто не по своей воле, решили присоединиться к Великобритании и выслать российских дипломатов. На многих пришлось надавить, чтобы получить результат. А с кем-то, как с Австрией , такой метод не сработал.

"Австрия не собирается высылать российских дипломатов, потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога. Мы действуем по опыту прошлых лет и всегда крайне аккуратно подходили к вопросу высылки дипломатов", — заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Словакия, Португалия, Мальта и А вот Черногория Люксембург накануне заявили, что отзывают своих послов для консультаций. До этого десятки стран, включая США, под надуманным предлогом выслали более сотни российских дипломатов.

"Все сотрудники российских загранучреждений, работа которых была безосновательно прекращена по инициативе принимающих государств в соответствии с законодательством, они, безусловно, получат соответствующие назначения. Все возвращающиеся российские дипломаты продолжат карьеру и их профессиональные знания и опыт чрезвычайно востребованы", — говорит Мария Захарова.