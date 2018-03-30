Ещё
Турбиностроение в РФ получит новые меры господдержки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турбиностроение в РФ получит новые меры господдержки 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Фото: [URLEXTERNAL=http://www.duma.gov.ru/upload/iblock/a05/a05e26a13cd51a775a3df1a3621bed93.JPG] Пресс-служба Госдумы РФ [/URLEXTERNAL]
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Минпромторг и Минэнерго разрабатывают новые меры поддержки отечественного турбиностроения.
Данный вопрос обсуждался на заседании в рамках «круглого стола» комитетов Госдумы по энергетике и по экономической политике.
Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что в текущих условиях санкций против России, а также попыток ограничить поставку технологий основной акцент будет сделан на собственные
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Тема государственной поддержки российского энергетического турбиностроения стала особенно актуальной сегодня, в условиях санкционного давления на нашу страну и попыток ограничить ее участие в международной технологической кооперации. В этих непростых условиях нам предстоит решать вопросы модернизации электроэнергетики, повышения эффективности генерации, во многом, опираясь на свои силы». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В обсуждении участвовали представители Минэнерго РФ, Минпромторга, Ростехнадзора, Внешэкономбанка, крупных отраслевых производителей энергетического оборудования ("ЦИАМ им. П. И. Баранова", «ОКБ им. А. Люльки», «ОДК-Авиадвигатель», НПВП «Турбокон», АО КМПО), и его основных потребителей (Интер РАО, АО «Татэнерго» и ряд других компаний), научно-исследовательских организаций и ассоциаций.
В рамках мер по поддержке турбиностроения в России за три последних года предприятия отрасли получили господдержку от Минэнерго и Минпромторга в объеме примерно 3 млрд руб. Участники обсуждения отметили, что несмотря на определенные успехи, российские производители турбин «пока не в состоянии обеспечить должный уровень обслуживания и дистанционного автоматического управления и диагностики».
Проект новых мер и рекомендаций по господдержке с учетом обсуждения будет разработан в ближайшее время.
Вести Экономика: последние новости
Греция вновь может остаться без правительства Столыпинский форум соберет более 1000 участников Абэ получил поддержку на фоне политического скандала
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ283
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара159
Россиянам предрекли потерю работы19
Российские радары не заметили израильских истребителей752
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение