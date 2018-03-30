Турбиностроение в РФ получит новые меры господдержки 

Фото: [URLEXTERNAL=http://www.duma.gov.ru/upload/iblock/a05/a05e26a13cd51a775a3df1a3621bed93.JPG] Пресс-служба Госдумы РФ [/URLEXTERNAL]
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Минпромторг и Минэнерго разрабатывают новые меры поддержки отечественного турбиностроения.
Данный вопрос обсуждался на заседании в рамках «круглого стола» комитетов Госдумы по энергетике и по экономической политике.
Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что в текущих условиях санкций против России, а также попыток ограничить поставку технологий основной акцент будет сделан на собственные
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Тема государственной поддержки российского энергетического турбиностроения стала особенно актуальной сегодня, в условиях санкционного давления на нашу страну и попыток ограничить ее участие в международной технологической кооперации. В этих непростых условиях нам предстоит решать вопросы модернизации электроэнергетики, повышения эффективности генерации, во многом, опираясь на свои силы». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В обсуждении участвовали представители Минэнерго РФ, Минпромторга, Ростехнадзора, Внешэкономбанка, крупных отраслевых производителей энергетического оборудования ("ЦИАМ им. П. И. Баранова", «ОКБ им. А. Люльки», «ОДК-Авиадвигатель», НПВП «Турбокон», АО КМПО), и его основных потребителей (Интер РАО, АО «Татэнерго» и ряд других компаний), научно-исследовательских организаций и ассоциаций.
В рамках мер по поддержке турбиностроения в России за три последних года предприятия отрасли получили господдержку от Минэнерго и Минпромторга в объеме примерно 3 млрд руб. Участники обсуждения отметили, что несмотря на определенные успехи, российские производители турбин «пока не в состоянии обеспечить должный уровень обслуживания и дистанционного автоматического управления и диагностики».
Проект новых мер и рекомендаций по господдержке с учетом обсуждения будет разработан в ближайшее время.