Как работает активированный уголь

Активированный уголь — пористое вещество, которое получают из разных углеродосодержащих материалов органического происхождения. В нем содержится огромное количество пор, в силу чего он обладает чрезвычайно большой удельной поверхностью на единицу массы и имеет высочайшую адсорбционную способность.

За счет своего энтеросорбирующего, дезинтоксикационного и противодиарейного действия вещество нашло применение в фармакологии. Между тем есть ряд противопоказаний к применению активированного угля, а его лечебные свойства сильно преувеличены.