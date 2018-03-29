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Как работает активированный уголь
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Как работает активированный уголь 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Активированный уголь — пористое вещество, которое получают из разных углеродосодержащих материалов органического происхождения. В нем содержится огромное количество пор, в силу чего он обладает чрезвычайно большой удельной поверхностью на единицу массы и имеет высочайшую адсорбционную способность.
За счет своего энтеросорбирующего, дезинтоксикационного и противодиарейного действия вещество нашло применение в фармакологии. Между тем есть ряд противопоказаний к применению активированного угля, а его лечебные свойства сильно преувеличены.
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