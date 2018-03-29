Международный бронепробег «Дорога Мужества» пройдёт в 2018 году

Он проводится второй год подряд, команда стартует из Москвы в середине июня 2018-го.

Второй ежегодный международный бронепробег Союзного государства России Беларуси «Дорога Мужества» стартует из столицы РФ 16 июня. По маршруту «Москва — Брест — Москва» проедут свыше 15 единиц техники, в их числе БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2.

В составе техники бронепробега будут как старые образцы, так и инновационные модели. К числу первых относится техника, выпущенная в 30-х годах прошлого века. Также желающие смогут увидеть два бронеавтомобиля «Тайфун-К» К-53949 и «Тайфун-ВДВ» К-4386, которые были предоставлены организаторам мероприятия компанией «Ремдизель».

Бронепробег проводит «Военно-техническое общество» — межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники. В неё входят владельцы военной демилитаризованной техники, реставраторы, люди, имеющие в собственности любую такую технику, которая ранее находилась на вооружении.

Узбекистана, Армении и Участниками «Дороги Мужества» в этом году станут жители России, Беларуси, Таджикистана Казахстана . В общей сложности им предстоит преодолеть свыше 2 300 километров пути. Маршрут бронепробега совпадет с местами обороны советских войск в 1941 году. В тех городах, по дорогам которых проедет колонна техники, пройдут военно-патриотические мероприятия.

Бронепробег приурочен к 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. Он проводится уже второй год подряд: в 2017-ом мероприятие собрало также более 15 единиц демилитаризованной техники и порядка 21 000 000 зрителей. Оно было внесено в Книгу рекордов России.

Ранее автомобильный онлайн-журнал «Карельские Вести» рассказывал об уникальных военных автомобилях из Белоруссии. Речь в статье идёт о машинах, созданных специалистами Минского и Могилевского автозаводов.

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По материалам: www.kolesa.ru