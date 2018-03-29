Путешественник Федор Конюхов доставит в Россию Благодатный огонь

Седьмого апреля, накануне праздника Пасхи, члены делегации станут участниками литании (богослужения) Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Прямую трансляцию из Иерусалима будут вести телеканал НТВ и «Радио России». Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково , после чего развозят огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов.

Пресс-конференция путешественника Федора Конюхова в Рыбинске

Принесение Благодатного огня в пределы РПЦ осуществляется в рамках миротворческой программы Фонда «Просите мира Иерусалиму», которая осуществляется с 2003 года.

"Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской православной церкви", — объясняют в фонде.