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Путешественник Федор Конюхов доставит в Россию Благодатный огонь
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Путешественник Федор Конюхов доставит в Россию Благодатный огонь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой будет присутствовать известный священник и путешественник Федор Конюхов, доставит Благодатный огонь из Иерусалима в Москву накануне праздника православной Пасхи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин и представитель Русской православной церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. В общей сложности около 100 человек. Среди них заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова, … российский путешественник протоиерей Федор Конюхов", — говорится в сообщении.
Седьмого апреля, накануне праздника Пасхи, члены делегации станут участниками литании (богослужения) Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Прямую трансляцию из Иерусалима будут вести телеканал НТВ и «Радио России». Специальным авиарейсом Благодатный огонь будет доставлен в Москву и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего развозят огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов.
Пресс-конференция путешественника Федора Конюхова в Рыбинске
Принесение Благодатного огня в пределы РПЦ осуществляется в рамках миротворческой программы Фонда «Просите мира Иерусалиму», которая осуществляется с 2003 года.
"Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда Андрея Первозванного вместе с патриархом Иерусалимским молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской православной церкви", — объясняют в фонде.
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