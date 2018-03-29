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В Петербурге появится книга памяти жертв теракта в метро
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В Петербурге появится книга памяти жертв теракта в метро 

Собака 54 минуты назад
Фото: Собака
Руководство петербургского метрополитена 3 апреля представит «Книгу памяти», посвященную жертвам взрыва, который произошел год назад между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В издании будут описаны истории жизни 15 погибших.
В ходе брифинга 29 марта заместитель главы городской подземки Игорь Выборнов отметил, что работа над проектом шла несколько месяцев. Авторы собирали рассказы родных и близких жертв теракта, а что в итоге получилась, жителям Северной столицы покажут после церемонии возложения цветов к вестибюлю станции «Технологический институт».
Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Вместе с 15 жертвами погиб и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Пострадали 108 человек.
В рамках уголовного дела о теракте были задержаны Аброр и Акрам Азимовы, Махамадюсуф и Ибрагим Эрматовы, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Сайфилла Хакимов, Содик Ортиков и другие. Сейчас они находятся под арестом. О том, как город переживал случившееся месяц спустя можно прочитать здесь.
В трагический для Петербурга день главным примером консолидации, пожалуй, стала акция «Домой», проведенная при поддержке фонда «Городские проекты»: тысячи автомобилистов бесплатно подвозили пешеходов. Мы поговорили с координаторами флешмоба Ксенией Чапкевич и Александрой Солодовой о том, как организовалась акция.
В этом материале мы собрали из открытых источников небольшие портреты и истории жизней горожан, которых нет с нами. Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» написал для нашего сайта колонку о том, как забота и сочувствие к пострадавшим во время теракта 3 апреля в метро подменяется нездоровым любопытством.
По материалам «Фонтанки»
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