В Петербурге появится книга памяти жертв теракта в метро

Руководство петербургского метрополитена 3 апреля представит «Книгу памяти», посвященную жертвам взрыва, который произошел год назад между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В издании будут описаны истории жизни 15 погибших.

В ходе брифинга 29 марта заместитель главы городской подземки Игорь Выборнов отметил, что работа над проектом шла несколько месяцев. Авторы собирали рассказы родных и близких жертв теракта, а что в итоге получилась, жителям Северной столицы покажут после церемонии возложения цветов к вестибюлю станции «Технологический институт».

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Вместе с 15 жертвами погиб и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов . Пострадали 108 человек.

В трагический для Петербурга день главным примером консолидации, пожалуй, стала акция «Домой», проведенная при поддержке фонда «Городские проекты»: тысячи автомобилистов бесплатно подвозили пешеходов. Мы поговорили с координаторами флешмоба Ксенией Чапкевич и Александрой Солодовой о том, как организовалась акция.

В этом материале мы собрали из открытых источников небольшие портреты и истории жизней горожан, которых нет с нами. Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» написал для нашего сайта колонку о том, как забота и сочувствие к пострадавшим во время теракта 3 апреля в метро подменяется нездоровым любопытством.

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