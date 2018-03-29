Власти Риги планируют пожертвовать 50 тысяч евро родным и близким жертв кемеровской трагедии

Эту идею рассмотрят на собрании финансового комитета 29 марта.

Депутаты из Риги выступили с инициативой помочь семьям, чьи близкие погибли при страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Эту идею рассмотрят на собрании финансового комитета 29 марта, сообщил на своей страничке в Facebook мэр Риги Нил Ушаков

Отмечается, что представители городской думы хотят выделить россиянам 50 тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей).

Помимо этого, родственники жертв кемеровской трагедии получат один миллион от местных властей, от федеральных и три миллиона от совладельца ТЦ в качестве компенсации.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Одним из тех, кто вбрасывал недостоверную информацию, был пранкер Евгений Вольнов . Он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв трагедии, вводя родственников погибших и пострадавших в заблуждение. По информации следствия, таким образом, мужчина пытался дестабилизировать ситуацию.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

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Если ты человек, звучи гордо. Звучи. Не воняй! Некто Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков , получил от трагедии в Кемерове то, что хотел — кусочек дешевой славы. Гаденькой такой, «хайпанутой», но ему-то какая разница. Главное, ему кажется — он зазвучал (далее…)

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Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

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Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

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Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

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Александр Лиллевяли: «Наши дети горели, а мы просто наблюдали…»