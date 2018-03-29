Пешеходные переходы обновят в поселении Рязановское

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Разметку на территории пешеходных переходов в поселении Рязановское произведут в течение апреля. Об этом 28 марта сообщил первый заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур

— Работы по благоустройству пройдут в рамках ежегодного общегородского месячника, который пройдет с 1 по 30 апреля. В поселении проведут работы по обновлению разметки пешеходных переходов, — рассказал Валерий Мазур.

Добавим, что 14 и 21 апреля на территории Троицкого и Новомосковского административных округов пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие.