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Что означает имя Иван
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Что означает имя Иван 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Иван — имя происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный Богом». Во время Великой Отечественной войны немцы называли Иванами всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван.
Синонимы: Иван. Иоанн, Джон, Джек, Шон, Ойн, Иан, Иоганн, Хуан, Джованни, Жан, Жуан, Янош, Ян, Йован, Йоханнес, Юхан, Яхья.
Если кратко: Ваня, Ванюха, Ванюша, Ванюшка, Иванко, Ванюра, Ванюся, Ванюта, Ванютка, Ванята, Ванятка, Иваня, Иванюха, Иванюша, Ивася, Ивасик, Иваха, Иваша, Иша, Ишу.
Имя Иван — рекордсмен по своим аналогам в других странах. В Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии — Джованни, Джанни, в Англии — Джон, во Франции — Жан, в Армении — Ованес, в Испании — Хуан, в Сербии — Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции — Юхан, в Грузии — Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах — Ян, у мусульман — Яхья (исламский пророк, соответствующих библейскому Иоанну Крестителю).
Есть у имени Иван и женские формы— Иоанна, Иванна.
Имя Жан (французский аналог имени Иван) дало в средневековой Англии такие формы имен как Джон, Джек, Джейк, Джекки. В современности эти все имена стали самостоятельными.
Также от имени Жан было образовано много женских имен — Жанна, Джейн, Джин, Джанин, Жаннета. Все они также ведут свою самостоятельную жизнь. От имени Ян появились имена — Яна, Янина.
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