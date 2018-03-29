Как выбраться из нижегородских ТЦ?

Корреспондент «В городе N» побывала в пяти крупных торговых центрах Нижнего Новгорода и узнала, насколько сложно выбраться из помещения в случае возникновения ЧС, а также оценила степень осведомленности персонала о правилах эвакуации.

«Парк Авеню»

Первым ТЦ для проверки мы выбрали «Парк Авеню», расположенный на улице Веденяпина в Автозаводском районе.

Трехэтажное здание имеет один главный вход и три дополнительных. Двери, ведущие на лестничные пролеты, легко открываются, и посетители могут свободно входить и выходить через них в любое время. Также в ТЦ имеются лифты и эскалаторы. Закрытым оказался только эвакуационный выход в « М. Видео ». Магазин техники занимает обширную площадь на третьем этаже. Снаружи дверь, ведущая к запасному лестничному пролету, оказалась опечатана и заперта.

Изнутри эта же дверь также опечатана. На ней наклейка «Без охраны не вскрывать» и велосипедный замок.

Сотрудники магазина пояснил, что «продавцы знают, где ключ, в случае опасности». Забегая вперед, скажем, что в ТЦ «РИО» также расположен магазин «М. Видео». Он также занимает большую площадь, и двери эвакуационных выходов там опечатаны, однако их легко можно открыть.

«Эти двери никогда не закрываются. Бумажные наклейки нужны для персонала и службы безопасности, чтобы знать, воспользовался ли кто-нибудь этим выходом или нет», — пояснил директор магазина «М. Видео» в ТЦ «РИО» Олег Яковкин.

Также в «Парке Авеню» сомнения вызвала детская игровая комната «Непоседа», расположенная на четвертом этаже. В небольшом помещении комнаты находится стеклянная конструкция — прилавок, где продаются игрушки и воздушные шары. Внутри этой конструкции мы обнаружили сразу три баллона с гелием. Причем один из них был тщательно замаскирован сеней тканью.

Как пояснили нам в ГУ МЧС по Нижегородской области , согласно пункту 115 правил противопожарного режима на объектах торговли запрещается размещать газобаллонное оборудование для надувания шаров.

«Крым»

Выбраться из торгового центра «Крым», который расположен на Южном шоссе Автозаводского района, не составило труда. По всем правилам рядом с детской игровой комнатой «Изумрудный город» находится эвакуационный выход. Причем попасть в него можно, как через главный вход комнаты, так и через дополнительный, расположенный внутри помещения.

На втором этаже «Крыма» мы обнаружили прилавок с сувенирами, где также как и «Парке Авеню», прикрытые тканью и одеждой продавца, стояли два баллона с гелием. Главный администратор «Крыма» попыталась убедить нас, что это законно и у предпринимателя имеется на баллоны вся необходимая документация.

«Небо»

После событий в Кемерове нижегородцы активно обсуждали пост в социальной сети, который разместил на своей странице «В контакте» Арсений Зимушенко. Он пожаловался, что после ночного сеанса в ТРЦ «Небо» с трудом нашел выход из кинотеатра.

«Два месяца назад я ходил в кино в ТРЦ «Небо». Тогда, после сеанса, я обнаружил для себя удивительный факт — покинуть ТРЦ можно только через подземную парковку, на которую ходит только лифт. Эскалатор в ночное время не работает и заставлен стульями, ни одной лестницы я не нашел. Стеклянные двери на первом этаже не работали. Страшно представить, что там будет в случае пожара», — возмутился нижегородец.

Прибыв в «Небо» мы тут же отправились в кинотеатр с проверкой. Сразу на входе в помещение мы обнаружили две двери, ведущие на улицу. Они оказались открыты, и несколько подростков этим воспользовались на наших глазах. Следующий запасный выход находится рядом с гардеробом и еще один — в зоне детской игровой площадки.

Как рассказала главный администратор кинотеатра «Империя грез», дополнительные эвакуационные выходы имеются в каждом кинозале.

«В случае опасности кинозал можно покинуть не только через основной выход, но и через дополнительный. Никакие двери никогда и ни при каких условиях не закрываются. Для этого нет причины», — объяснила сотрудница кинотеатра.

Кроме того она, пояснила, что кинотеатр работает дольше, чем ТРЦ «Небо», поэтому главный выход действительно закрывается, а эскалаторы останавливаются. Для покидающих помещение вечером в самом кинотеатре расположены два лифта. Один ведет на подземную парковку, другой — на улицу. В случае необходимости можно воспользоваться и запасными выходами.

Также мы обнаружили, что в «Небе» в каждом большом по площади магазине имеются по несколько стоек с огнетушителями и пожарными гидрантами, а также от 1 до 3 эвакуационных выходов. Почти везде они были открыты, и можно было легко выскочить из зала магазина прямо на улицу. Правда, в магазине «Рив Гош» нас остановил охранник. Исключение составил магазин «Котон». Здесь дверь оказалась заперта. На вопрос, что это за дверь и как ее открыть, девушка-продавец развела руками.

Кстати, в связи с трагическими событиями в «Кемерово» с 27 марта в «Небе» закрыт батутный парк «Разгон».

«Мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности», — говорится на официальном сайте парка.

Найти выход из ЦУМа не составило труда. Все запасные двери открыты, и указатели также присутствуют, чем активно пользуются продавцы, чтобы проветриться и покурить. В цокольном этаже три выхода и еще один отдельный у магазина «DNS». Там, кстати, стоят рамки, чтобы предотвратить кражу и никаких велосипедных замков.

Однако проблемы все же есть. На третьем и четвертом этажах расположены очень похожие магазины с дешевой одеждой — «Ценопад» и «Ваш стиль». Одежда здесь висит настолько тесными рядами, что едва можно протиснуться.

Эвакуационные входы закрыты. На двери — кодовый замок. Продавцы заверили, что двери легко открываются и код они все без исключения знают.

Кстати, буквально за день до нашей проверки в ЦУМе проходила учебная эвакуация. Продавец магазина верхней женской одежды поделилась с нами, что в день проверки к ней подошел администратор ТЦ и в устной форме сообщил об эвакуации.

«Никакой сигнализации не было. Просто вышли и все. Как я потом выяснила, она не сработала. Главное эвакуировались только продавцы: мы спускаемся, покупатели поднимаются. А ведь в ТЦ иногда очень людно, особенно по выходным много молодежи в зоне фуд-корда на последнем этаже. Я считаю, что об этом нельзя молчать после событий в Кемерове», — сказала сотрудница магазина.

В зоне фуд-корда мы отыскали два эвакуационных выхода. Один из них непосредственно около ручного зоопарка.

«Рио»

В ТЦ «Рио» учебную эвакуацию проводили в день записи нашего репортажа 28 марта. Однако на втором этаже здания мы нашли два закрытых эвакуационных выхода около магазина «Incity» и магазина «Signora». Продавец последнего бутика на наш вопрос о пожарном выходе, сказала, что ничего не знает, и обращаться нужно к администратору ТЦ.

На первом этаже «Рио» на проходе к эвакуационному выходу расположена витрина, где девушка делает маникюр. По пожарным правилам проход должен быть открыт.

Возле зон детского отдыха — около катка и батутного парка «Панда» — эвакуационные выходы также имеются. Однако в подсобном помещении «Панды» чайник стоит на табуретке и пахнет подгоревшим попкорном.

На эвакуационном выходе из административного помещения висит вот такая табличка:

Кинотеатр в «Рио» оказался безопасным. Двери в кинозалы были открыты, даже там, где в это время шли сеансы. Также билетер продемонстрировала нам эвакуационные выходы, которые ведут из каждого зала. Однако если в «Небе» посетители по запасным путям сразу проследуют на улицу, то в «Рио» они должны будут выйти сначала в коридор, а потом уже в следующую дверь, которая находится рядом.

Молодая сотрудница игровой комнаты справилась с нашими вопросами и сразу указала, куда поведет своих подопечных в случае пожара или другой чрезвычайно ситуации.

Подводя итоги нашей ревизии, можно сделать такие выводы: не все работники торговых точек хорошо осведомлены о том, как действовать при ЧС, и где ближе всего находятся эвакуационные выходы к их торговым точкам. Два кинотеатра, которые мы проверили, не вызвали у нас недоверия, да и сотрудники уверенно отвечали на все наши вопросы и демонстрировали все пути отступления. Также мы попросили сотрудников МЧС прокомментировать, законно ли нахождение детских игровых зон на последних этажах ТЦ. Как оказалось, по последним правилам данные зоны должны располагаться не выше второго этажа и не дальше, чем в 20 метрах от эвакуационного выхода. Это требование появилось в 2016 году. Но так как закон не имеет обратной силы, те здания, которые были возведены до 2016 года, под эти требования не попадает.