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Сухостой и аварийные деревья уберут с территории района Арбат
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Сухостой и аварийные деревья уберут с территории района Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках месячника по благоустройству территорий с 1 по 30 апреля в районе уберут сухостой и аварийные деревья. Об этом сообщила заместитель главы управы Александра Трунова.
— Помимо уборки сухостоя, мы проведем санитарную обрезку деревьев, вывезем мусор с газонов и тротуаров, оформим цветники. Кроме того, отремонтируем и покрасим урны, газонные ограждения, детские площадки, — проинформировала Александра Трунова.
Она дополнила, что на территории района пройдет реставрация малых архитектурных форм, уборка и промывка чердачных и подвальных помещений. Будут отремонтированы водоотводящие лотки и удалены вандальные надписи с фасадов домов.
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