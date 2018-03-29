Сухостой и аварийные деревья уберут с территории района Арбат

В рамках месячника по благоустройству территорий с 1 по 30 апреля в районе уберут сухостой и аварийные деревья. Об этом сообщила заместитель главы управы Александра Трунова.

— Помимо уборки сухостоя, мы проведем санитарную обрезку деревьев, вывезем мусор с газонов и тротуаров, оформим цветники. Кроме того, отремонтируем и покрасим урны, газонные ограждения, детские площадки, — проинформировала Александра Трунова

Она дополнила, что на территории района пройдет реставрация малых архитектурных форм, уборка и промывка чердачных и подвальных помещений. Будут отремонтированы водоотводящие лотки и удалены вандальные надписи с фасадов домов.