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Сотрудница радио Sputnik стала лауреатом конкурса Союза журналистов России
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Сотрудница радио Sputnik стала лауреатом конкурса Союза журналистов России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудник МИА «Россия сегодня» Татьяна Голованова стала лауреатом конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2017 года в номинации «Радио», сообщили РИА Новости в пресс-службе «Россия сегодня» и СЖР.
Татьяна представила на конкурс спецпроект русскоязычного радио Sputnik «Выбор женщины», главными героинями которого стали успешные бизнес-леди.
"Очень приятно, когда твои работы оценивают профессионалы современной российской журналистики. И радостно, когда твой труд оказывается в списке лучших. За это хочется сказать большое спасибо СЖР. Мы с продюсером Наталией Нерсесян долго и тщательно отбирали героинь для наших материалов. С большим удовольствием работали над спецпроектом «Выбор женщины». Восхищаемся российскими женщинами, которые смогли реализовать себя в предпринимательстве. Рассказывать об их успехах, трудностях и смелости было для нас большой честью. Нам есть кем гордиться", — отметила Татьяна.
В конкурсе СЖР участвовали более 340 авторов печатных СМИ, 20 сотрудников радиокомпаний и 36 сотрудников телекомпаний.
Татьяна Голованова — экономический обозреватель радио Sputnik. Окончила Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности «журналист-международник».
Радио Sputnik медиагруппы «Россия сегодня» — информационно-аналитическая радиостанция с круглосуточным вещанием: новости и эксклюзивные интервью, авторские программы по вопросам политики и экономики в России и за рубежом, мнения экспертов по наиболее актуальным темам, аналитические комментарии к событиям. Русскоязычное радио Sputnik победитель в номинации «Лучшая новостная радиостанция» в третьей Всероссийской премии в области радиовещания RADIO STATION AWARDS. В настоящее время вещает на современных цифровых платформах и доступно в FM-диапазоне и в интернете.
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