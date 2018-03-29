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Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 7 апреля
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Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 7 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Делегация Фонда Андрея Первозванного 7 апреля доставит благодатный огонь из Иерусалима в Москву, сообщили в пресс-службе фонда.
«По благословению святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла 7 апреля 2018 г., в канун православной Пасхи, делегация Фонда Андрея Первозванного доставит благодатный огонь из храма воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя», — говорится в сообщении.
Возглавят делегацию председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и епископ Красногорский, викарий святейшего патриарха московского и всея Руси Иринарх. В состав делегации также войдут общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены — в общей сложности около 100 человек. Среди них российский путешественник протоиерей Федор Конюхов, ректор Московской консерватории Александр Соколов, руководитель ФМБА России Владимир Уйба и другие.
«Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково, после чего развозят благодатный огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов России», — отметили в пресс-службе.
Ожидается, что в 2018 г. благодатный огонь будет доставлен в Архангельск, Баку, Барнаул, Белгород, на Валаам, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострому, Красноярск, Курган, Курск, Лондон, Махачкалу, Липецк, Магадан, Магас, Мурманск, Нью-Йорк, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Оренбург, Пермь, Псков, Ригу, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Саратов, Смоленск, Сыктывкар, Севастополь, Симферополь, Таллин, Тамбов, Тулу, Ульяновск, Хабаровск, Читу, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль и другие города. Также планируется доставить благодатный огонь в Великобританию, Германию, Италию, США и Эстонию.
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