Зарплату воронежским работникам скорой помощи повышать не будут

В пятницу, 30 марта, сотрудники облздрава встретились с работниками скорой медицинской помощи.

Причиной встречи стала «итальянская забастовка» медиков, которые жалуются на низкие зарплаты и неукомплектованность бригад.

Олег Минаков. «Давайте заберем деньги у районных, областных больниц, и всё отдадим станции скорой медицинской помощи. Тариф пересмотрен не будет, вы это прекрасно понимаете. Объём средств, которые перечисляет федеральный фонд территориальному, связан с объёмом налогов, собранных в области», — ответил на недовольство медиков замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области

Средняя зарплата фельдшера составляет 17-19 тысяч рублей. Медики жалуются, что этих денег не хватает на нормальную жизнь.

Разбирательство чиновников пока продолжается. Напомним, комиссия в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и профсоюза приступила к анализу документов. Наряду с имеющимися будут изучаться материалы, представленные инициативной группой.