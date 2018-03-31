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Зарплату воронежским работникам скорой помощи повышать не будут
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Зарплату воронежским работникам скорой помощи повышать не будут 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пятницу, 30 марта, сотрудники облздрава встретились с работниками скорой медицинской помощи.
Причиной встречи стала «итальянская забастовка» медиков, которые жалуются на низкие зарплаты и неукомплектованность бригад.
«Давайте заберем деньги у районных, областных больниц, и всё отдадим станции скорой медицинской помощи. Тариф пересмотрен не будет, вы это прекрасно понимаете. Объём средств, которые перечисляет федеральный фонд территориальному, связан с объёмом налогов, собранных в области», — ответил на недовольство медиков замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.
Средняя зарплата фельдшера составляет 17-19 тысяч рублей. Медики жалуются, что этих денег не хватает на нормальную жизнь.
Разбирательство чиновников пока продолжается. Напомним, комиссия в составе специалистов департамента, территориального фонда обязательного медицинского страхования и профсоюза приступила к анализу документов. Наряду с имеющимися будут изучаться материалы, представленные инициативной группой.
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