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Представители «ВМУ» приняли участие в защите экопроектов школьников Воскресенского района
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Представители «ВМУ» приняли участие в защите экопроектов школьников Воскресенского района 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Представители АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняли участие в защите проектов по экологии учащихся образовательных учреждений Воскресенского района в рамках муниципального конкурса исследовательских работ «День науки», говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.
В этом году АО «ВМУ» выступило партнером конкурса по таким направлениям, как биология, экология и химия. Конкурс проходит в несколько этапов. В начале марта состоялись заседания предметных экспертных групп. Целью экспертизы являлась проверка выполнения требований к содержанию и оформлению исследовательских работ, направленных на конкурс.
«На втором этапе учащиеся представляют свою исследовательскую деятельность и защищают проекты по предметам. Авторитетным жюри выбирается лучшие исследовательские работы, определяются победители и призеры. Предметное жюри осуществляет оценку защиты исследовательских работ учащихся по ряду критериев, среди которых определение практической значимости исследовательской работы, уровень владения материалом, оригинальность, новизна», — говорится в сообщении.
В ходе защиты проектов по экологии звучали вопросы от председателя жюри, профессора, доктора химических наук, заведующего кафедрой химии и экологии ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» Александра Ивашкевича и других экспертов — учителей биологии школ Воскресенского района. Лейтмотивом всех работ учащихся стала необходимость экологического просвещения и повышения экологической культуры населения.
Многие исследуемые в проектах вопросы успешно находят решение на промплощадке химкомбината. О чем подробно рассказала гость мероприятия, заместитель начальника отдела экологического надзора АО «ВМУ» Татьяна Красноперова.
По ее словам, в исследовательской работе очень важен ответственный подход, основанный на проверенных фактах и информации из достоверных источников.
Она также пригласила конкурсантов посетить Воскресенский химкомбинат, чтобы познакомиться с процессами, которые лежат в основе производства, а также с проводимыми мероприятиями в рамках программы экологической безопасности. Всем участникам мероприятия были вручены памятные подарки.
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