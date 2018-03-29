«Сложность капремонта в том, что нам приходится порождать целую отрасль заново»

«Проблема в том, что фонд реально работает плохо. Мы все еще никак не научимся работать нормально. У нас десятая по федеральному рейтингу жилищная инспекция, у нас второе министерство ЖКХ, у нас 17-ое место, если говорить по рейтингу Минэнерго , — практически все результаты в первой четверти лучших регионов, а фонд — 66 место. Конечно, можно говорить, что есть гораздо хуже области. Но Нижегородская область — 66 место, чуть-чуть лучше стало, чем было (а было 72-ое).

Когда мы начали работать по местному (региональному) законодательству в 2015 году, мы выполнили — да, пусть это был такой пробный шар, — на 100% выполнен план 2015 года. Половина депутатов принимала участие в разработке этой системы закупки, план исполнен. В 2016 году к октябрю заработала федеральная система закупки. Результат — 45% исполнения. Плохо поняли, плохо прочитали, не смогли, не знали, не было знаний. В 2016 году был поставлен диагноз — отвратительная работа со строительными подразделениями и организациями. Фонд возглавил бывший министр строительства ( Владимир Челомин — прим. ред.), губернатором была взята высшая планка, как он себе это представлял, — вместо 45% исполнения цифра стала 62%. 20% профессионал смог добавить в статистике.

Какой диагноз нужно ставить сегодня по работе с фондом? Самая главная стратегическая проблема по всей России есть у всех фондов — отсутствие целой отрасли. Мы берем неумолимую статистику, откатывается в 2008 год и видим количество МКД в Нижегородской области, которое было сделано в 2008 году, 1663. В чем проблема? Начинаем поднимать архивы и видим: а капремонт по-другому представляли. Половина этих работ сегодня называется текущим ремонтом и делается управляющими компаниями. То, что мы сегодня называем капремонтом по закону о капремонте, в России последний раз происходило в 1986 году — еще в Советском союзе. Управляющие компании — это те, кто пробовал работать в 2016 году, результат — 45%. Строители нашего региона вышли на работу в 2017 году, справились на 62%. Две с лишним сотни компаний находятся в картотеке, реально работают компаний 40, которые у нас на слуху и справляются со своими функциями.

Сложность состоит в том, что нам приходится порождать целую отрасль заново. Капремонт — это не строительство. Половина строительных компаний обожглись и отошли оттуда и даже уже практически исключены из реестра. Управляющие компании очень неохотно идут на работу, а муниципалитеты функцию технического заказчика перенимать вообще не торопятся. Не думаю, что это надо делать насильно, потому что эту работу должен делать фонд, областное правительство. Если муниципалитет готов брать на себя эту функцию, полюбовно можно давать, директивно — достаточно сложно.

Теперь о правде жизни, которую способен выполнить фонд. Следующая целевая функция, которую будем озвучивать губернатору, — фонд должен справиться с текущей задачей на 80%. 62% — фактический результат, 80% — следующая ступенька, которую можно взять. Если это не случится, значит, обрушились все наши стратегические планы. Контрольная точка замера этих 80%, безусловно, январь 2019 года, но большая часть событий может быть оценена в сентябре текущего года. Основная проблема и компетенция, которая сегодня нужна фонду, — это закупки. Закупочная деятельность занимает по времени во всех фондах РФ больше, чем сама деятельность на МКД, в 3–4 раза».