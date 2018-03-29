ГИБДД: работу платных парковок в Воронеже некому контролировать

Организация платных парковок в городе может затянуться на неопределённый срок. Умных светофоров станет больше. В правительстве заявили, что расширят зоны применения этого оборудования. Проект признан успешным. По данным создателей системы, пропускная способность Московского проспекта увеличилась на 28%. А вот автоинспекторы оценивать эффективность работы этой системы пока не спешат. По словам начальника ГИБДД по Воронежской области Евгения Шаталова, она ещё не работает на полную мощность.

Евгений Шаталов. Сейчас специалисты занимаются дополнительной корректировкой и тестированием. Делать выводы о том, помогают ли светофоры от японских специалистов в борьбе с пробками, главный автоинспектор советует с наступлением хорошей погоды. Правда, тогда заторы исчезнут и сами, без влияния умных светофоров. — Последние пробки, здесь возможно субъективное влияние просто погодных условий. Посмотрите, весна у нас до конца не наступит. Поэтому хотелось бы сравнить уже, когда окончательно дорожные условия придут в соответствие. И мы уже сможем оценить как влияние, как динамика пропускной способности на этих перекрестках, — сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области

А вот обустройство платных парковок, похоже, может затянуться на неопределенный срок. По словам Евгения Шаталова, есть проблема в обмене информации о собственнике транспортного средства. Непонятно, кто и как должен контролировать работу платных парковок, так как это пока не прописано в законодательстве. Напомним, проект должен был стартовать в апреле, но в феврале городские власти заявили о переносе запуска на осень этого года.