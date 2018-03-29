Три «сосули» от Полтавченко

В чиновничьих кругах Петербурга уже два дня обсуждают заявление Георгия Полтавченко о трех «сосулях», сделанное им на заседании городского правительства. Вообще, наш губернатор, как всем известно, не блещет красноречием и, видимо, поэтому большую часть времени молчит. Но тут его словно прорвало. И подчиненные гадают — то ли отнестись к тому, что сказал Полтавченко, со всей серьезностью, то ли это — хохма.

В своем выступлении губернатор пригрозил увольнением главам всех районов Петербурга — в том случае, если на подведомственных им территориям упадут три «сосули». Георгий Сергеевич так и выразился — «сосули», видимо, пытаясь придать нормативному слову «сосулька» более торжественное звучание.

«Первое падение сосуль — это увольнение руководителя ЖКС, — предупредил Полтавченко. — Второе падение — увольнение замглавы администрации и руководителя профильного отдела. Третье — увольнение главы района».

В зале как раз сидели те, к кому эта угроза относилась, — руководители 20-ти районов Петербурга. Все — ставленники Полтавченко. Большинство — без соответствующего опыта работы. Значительная часть — выходцы из силовых структур. Половину из них и без сосулек-то можно уволить — просто за профнепригодность.

Но сейчас речь не об этом. Речь — об отношении градоначальника к своей команде. Пренебрежительном отношении.

Какими бы ни были главы районов, они — члены команды Полтавченко. А начальник фактически дает им понять: да вы — никто, захочу — выкину вмиг.

Безусловно, районное звено виновато в критической ситуации, сложившейся этой зимой с уборкой улиц от снега и крыш — от наледи. Но еще большая вина — на городской власти.

Только по официальным данным, за февраль — март 2018 года на головы горожан упали 19 сосулек. 1 человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. А сколько случаев не было зарегистрировано? Сколько людей поломало ноги на нечищеных тротуарах? Сколько автомобилей было повреждено ледяными глыбами, падавшими с домов?

Но даже если взять за основу официальную цифру, получается, что Полтавченко должен был бы уволить глав шести районов, а также их заместителей и начальников ЖКС.

Хорошо, допустим, пришли новые. Ну а если при них упадет еще по три сосульки, и этих увольнять?

А если это будут не сосульки, а пожары, например? Только за минувшие сутки в городе произошло три пожара — в жилом доме на Коломяжском проспекте (жители двух подъездов вынужденно провели ночь вне своих квартир), в автосервисе на улице Савушкина (открытый огонь полыхал на его крыше, невольно напоминая в день траура о «Зимней вишне») и в элитном магазине ДЛТ (там сгорела одна из секций одежды).

Или — отключение отопления в домах в период морозов, прорывы труб горячего водоснабжения, взрывы бытового газа? Их тоже будут считать от одного до трех?

На самом деле порядок в городе наводится не угрозами, а изначально правильной расстановкой кадров на местах и постоянным контролем за их работой. Порядок начинается с профессионалов. А угрозы — это скорее от управленческого бессилия.

С профессионалами у Смольного нынче туго. Бывших чекистов, сотрудников упраздненной налоговой полиции, прочих отставников — хоть отбавляй, а тех, кто знал бы «землю», можно пересчитать по пальцам одной руки. Говорить «Есть!» и чеканить шаг они умеют, а вот борьба с сосульками для них — темный лес.

И еще на один момент в громком заявлении Полтавченко хочется обратить внимание. Градоначальник уточнил, что отсчет сосулек начнет вести только следующей зимой, поскольку эта, несмотря на минус за окном, по календарю уже закончилась.

Что тут скажешь? Георгий Сергеевич — большой оптимист, если надеется усидеть в кресле губернатора до декабря. По идее, поводов для такого оптимизма у него быть не должно. Новые губернаторские ротации, по единодушному мнению политологов, начнутся в середине мая, сразу после инаугурации Владимира Путина . В большинстве списков, которые ходят по Сети, среди регионов на «зачистку» значится и Петербург.

В связи с этим очень вероятно, что «массовые репрессии» в отношении глав районов останутся неосуществленной мечтой Георгия Полтавченко. Хотя, с другой стороны, будущий губернатор наверняка уволит их всех — и без всяких трех «сосулей».

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»