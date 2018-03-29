Спасатели вывезли с берега Оби промокшего рыбака без памяти

Вечером 29 марта новосибирские спасатели подняли на левом берегу Оби промокшего 38-летнего мужчину, который не помнит, что с ним произошло.

Инцидент произошёл недалеко от улицы Тульской — в районе устья реки Тула. В 18:10 единая дежурно-диспетчерская служба передала спасателям сообщение от очевидца, который заметил лежащего на берегу мокрого мужчину без сознания, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов

Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», на место выдвинулись сразу две группы спасателей — сухопутный экипаж и экипаж на аэроботе «Тайфун». Водный экипаж в считанные минуты нашёл пострадавшего. Спасатели погрузили его на борт и привезли на базу аварийно-спасательного отряда «Западный».

По словам Константина Максимова, спасённый мужчина пришёл в себя. Спасатели выяснили, что ему 38 лет.

«Укрыли, отпаивали чаем. Пытались что-то выяснить, он ничего не помнил, как попал [на берег], как нырнул. С ним рыбацкие снасти, видимо, шёл на рыбалку либо с рыбалки Прибыла скорая помощь, передали его скорой помощи», — пояснил заместитель начальника МАСС.

В прошлом месяце спасатели вывезли со льда Обского моря рыбака с подозрением на сердечный приступ — он вставал, но не мог удержаться на ногах.