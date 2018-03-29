Ещё
Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Состояние подвергшейся отравлению нервно-паралитическим веществом Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, более не оценивается как критическое. Об этом сообщает BBC. Отмечается, что девушка восстанавливается быстрыми темпами.
Напомним, что 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Инцидент привел к дипломатическому скандалу. Лондон возложил вину за произошедшее на Москву и выслал 23 российских дипломата. РФ полностью отрицает все обвинения в свой адрес.
Позже к недружественным шагам в отношении России присоединились страны Евросоюза, включая Германию, Францию и Польшу, а также США, Канада, Австралия и Украина. Сегодня о выдворении одного российского дипломата объявила Грузия.
Российская Газета: последние новости
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерово Владимир Чижов: Страны ЕС понимают надуманность претензий к России Киргизия предлагает признать воду экономическим ресурсом
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары315
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово224
Юлия Скрипаль пошла на поправку224
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»65
Украина дала ответ по выдаче пранкера437
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение