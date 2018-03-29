Состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое 

Состояние подвергшейся отравлению нервно-паралитическим веществом Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, более не оценивается как критическое. Об этом сообщает BBC. Отмечается, что девушка восстанавливается быстрыми темпами.
Напомним, что 4 марта в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Инцидент привел к дипломатическому скандалу. Лондон возложил вину за произошедшее на Москву и выслал 23 российских дипломата. РФ полностью отрицает все обвинения в свой адрес.