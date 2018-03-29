Почему Земля сходит с ума?

«Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо», — иронизировал писатель Джером в XIX веке, в то время, когда ученые только научились следить за изменениями климата и робко делать первые научные прогнозы на завтра. Все меньше поводов для шуток о погоде остается у современных климатологов — потому что погода становится все более непредсказуемой и грозит уничтожением целых городов, полагают они. Каких катаклизмов ждать в будущем, зачем Сталин создал «погодные войска» и что будет с Северной Америкой, если проснется Йеллоустоунский вулкан, пытались узнать корреспонденты программы «Секретные материалы».

Глобальное похолодание

{} Несмотря на все опасения по поводу глобального потепления, оно нам в ближайшие годы все-таки не грозит, заявил ученый, заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин . Свой не жаркий, но неутешительный прогноз он сделал в 2017 году. По мнению Завалишина, на Земле будет теплеть до 2022 года. А потом начнется «глобальное похолодание», которое будет напрямую связано с активностью Солнца.

В последний раз подобный спад температуры наблюдался в Европе в XVII веке. Время почти без лета было названо историками «малым ледниковым периодом». Впрочем, далеко не все ученые поддерживают точку зрения о том, что атмосфера похолодает. Часть климатологов вообще рекомендует отказаться от точных погодных прогнозов — потому что природа последние годы ведет себя крайне непредсказуемо.

Аномалии и конспирология

{} Снег в Сахаре, сугробы в теплой Тоскане, в засушливых районах планеты идут дожди, а на русской равнине в середине марта стоят почти «крещенские морозы». Все это новости последних двух лет.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Некоторые исследователи, не только сторонники тайных заговоров, всерьез предполагают, что все эти природные катаклизмы связаны с испытаниями климатического оружия, в частности — действием гигантской антенны на Аляске , которая называется HAARP («High Frequency Active Auroral Research Program» — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн). Высказывались, например, довольно резкие предположения. Так, выдвигалась гипотеза, что страшное цунами 2004 года, которое обрушилось на Индонезию , — это последствие именно американских испытаний. В результате самого цунами тогда погибло 400 тысяч человек; сотни прибрежных городов были стерты с лица земли.

Тайфуны и предсказания

{} Некоторые исследователи также связывают с испытаниями HAARP чудовищные тайфуны, обрушившиеся на побережье Америки в минувшем году. С 1970 года число катастрофических ураганов выросло вдвое. Профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Геннадий Менжулин, работавший в Межправительственной группе экспертов по изменению климата, которая была отмечена в 2007 году Нобелевской премией мира, подтверждает: число тайфунов растет.

«Они набегают на Штаты и крушат все побережье, и каждый такой тайфун никто и никогда не мог предсказать, — рассказал телеканалу «МИР» Геннадий Менжулин. — Потому что тайфун — это слишком маленькое образование для того, чтобы климатологи, занимаясь прогнозами в целом по земному шару, могли бы в него попасть».

«Крик» погоды

{} На знаменитой картине экспрессиониста Мунка в сторону смотрит кричащий человек, обхвативший ладонями голову. Небо оранжевое и красное, такого цвета, что кажется: оно сейчас загорится или уже горит.

«Кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, и ощутил ужасающий бесконечный крик природы», — вспоминал художник в своем дневнике, давая пояснения картине «Крик».

Недавно ученые нашли научное объяснение цветам на холсте экспрессиониста. Норвежские астрофизики установили: багровое небо Мунка связано с чудовищным извержением вулкана Кракатау, которое произошло в 1883 году. Сама же картина написана в период с 1893 по 1910 год. Оказывается, взвешенные частицы пыли в течение нескольких лет придавали закатам красноватый оттенок. Подобные цвета заката можно встретить, например, на картине Винсента Ван Гога «Оливковая роща, оранжевое небо» 1889 года, пейзаже Огюста Ренуара 1891 года, произведении Клода Моне « Венеция . Сумерки» (1910 г.).

Эдвард Мунк. «Крик». 1893-1910 гг. Источник: wikimedia.org «При высоких концентрациях взвешенных частиц в атмосфере происходят изменения атмосферы, — поясняет цвет неба климатолог, кандидат физико-математических наук Артем Павловский. — Способность атмосферы поглощать и отражать различные диапазоны спектра. И в такие периоды цвет неба становится оранжевым и кроваво-красным».

Влияние извержений вулканов на климат планеты огромно и может иметь далеко идущие последствия. В лучшем случае крупное извержение принесет необычный закат в течение нескольких лет, в худшем — необратимые катаклизмы.

Одна из потенциальных опасностей находится в США — американские специалисты в последнее время наблюдают рост числа землетрясений в районе гигантского супер-вулкана Йелоустон, что свидетельствует о его активизации.

«Если случится прорыв Йеллоустонского [вулкана], это будет плохо не только для Северной Америки, — говорит профессор СПбГУ Геннадий Менжулин. — И не нужно [потом] думать: «как хорошо, что мы победили американцев». Нет. Нам будет плохо всем. Потому что [последствия мощного извержения] — станут глобальными».

Глобальные изменения климата, вызванные выбросом лавы, способны изменять ход истории, вызывая человеческие жертвы. И летописи знают подобные «подарки» природы. Так, в 1600 году случилось извержение вулкана Уайнапутина в Перу , в результате него на Руси произошел «великий голод».

Историк и писатель Александр Мясников отмечает, что тогда летом шли 10-дневные проливные дожди, а осенью начались ранние заморозки. Гибель урожая привела к голоду, разгулу бандитизма, а потом — Смуте.

Можно ли управлять погодой?

{} Стремление человека управлять погодой, хотя бы локально, известно с глубокой древности. Например: обряды колдунов и шаманов, призванные вызвать дожди и прекратить засуху.

Существуют документы, показывающие интерес к проблеме управления погодой в новейшей истории — со стороны советского вождя Иосифа Сталина.

Кометы, взрыв Солнца, супервулкан

Как погибнет наша планета?

«Осенью 1941 года Сталин совершенно неожиданно издает указ о создании [ведомства] военных метеорологов, — говорит писатель Александр Мясников. — Цель и задача их только одна — сделать так, чтобы 7 ноября [во время парада на Красной площади — прим. ред.] над Москвой была низкая облачность. Чтобы бомбардировщики не смогли появиться».

По словам историка и писателя, это произошло. Каким образом — он и его коллеги до сих ломают голову. Однако ученые сходятся во мнении, что погодой нельзя не только управлять, но и предсказывать ее. Климатологи бьют тревогу: несмотря на возможный период похолодания, средняя температура нашей планеты продолжает расти. Разнятся и другие данные.

Так, спутники на орбите показывают, что арктический лед тает гораздо быстрее, чем предсказывают климатические модели, констатирует профессор Геннадий Менжулин. Разница между прогнозом и реальностью составляет порядка 300 процентов, говорит он. Что будет с погодой дальше — сказать не может никто; верные прогнозы климатологи способны делать максимум на три дня. Но одно можно сказать точно: экстремальные погодные катаклизмы возникают все чаще, и их с каждым годом будет становиться все больше и больше.

О том, какие еще сюрпризы может принести природа людям в ближайшие десятилетия, смотрите в выпуске программы «Секретные материалы: Погодный апокалипсис».

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