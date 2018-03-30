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Муниципальные депутаты района Хамовники запустил локальное издание «МОХ»
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Муниципальные депутаты района Хамовники запустил локальное издание «МОХ» 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Об открытии интернет-издания «МОХ» (Муниципальный округ Хамовники) сообщил журналист и депутат района Илья Азар.
Логотип издания «МОХ»
«Будем писать про разнообразную жизнь нашего района — проблемы, конфликты, события, интересных жителей (не только известных), симпатичные заведения и так далее. Круг тем неограничен», — рассказал Азар.
Сейчас на сайте можно прочитать интервью с спортивным комментатором и жителем Хамовников Георгием Черданцевым, историю борьбы жителей одного из домов на Остоженке за собственный двор, текст о разрушающемся здании Усачево-Чернявского женского училища, рассказ владельца местного кафе о собственном заведении и анализ районного бюджета.
Проект не имеет финансирования, заинтересованные в участии авторы могут обратиться напрямую к Азару.
Выборы депутатов района Хамовники состоялись в октябре прошлого года. По итогам голосования все места в районном совете получили оппозиционные кандидаты.
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