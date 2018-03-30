Муниципальные депутаты района Хамовники запустил локальное издание «МОХ»

Об открытии интернет-издания «МОХ» (Муниципальный округ Хамовники) сообщил журналист и депутат района Илья Азар

Логотип издания «МОХ»

«Будем писать про разнообразную жизнь нашего района — проблемы, конфликты, события, интересных жителей (не только известных), симпатичные заведения и так далее. Круг тем неограничен», — рассказал Азар.

Сейчас на сайте можно прочитать интервью с спортивным комментатором и жителем Хамовников Георгием Черданцевым , историю борьбы жителей одного из домов на Остоженке за собственный двор, текст о разрушающемся здании Усачево-Чернявского женского училища, рассказ владельца местного кафе о собственном заведении и анализ районного бюджета.

Проект не имеет финансирования, заинтересованные в участии авторы могут обратиться напрямую к Азару.

Выборы депутатов района Хамовники состоялись в октябре прошлого года. По итогам голосования все места в районном совете получили оппозиционные кандидаты.