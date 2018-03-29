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Эксперты объявили лучших градоначальников страны
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Эксперты объявили лучших градоначальников страны 

ТВ-МИГ 40 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин вошёл в топ-20 успешных градоначальников.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ подготовили новое исследование, в котором оценили деятельность руководства столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за первый квартал текущего года.
Экспертная группа оценила работу 88 крупнейших городов России. Наряду с мэрами Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в первую 20-ку вошёл и глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Отметим, что из ЦФО на лидирующих позициях, кроме руководителя Владимира, ещё два представителя — Константин Полежаев (г. Белгород) и Дмитрий Разумовский (г. Калуга)
Руководителей ближайших к Владимиру региональных столиц эксперты отнесли ко второй и третьей группам национального рейтинга. Мэр Рязани занял 47 место, Ярославля — 51, Нижнего Новгорода — 61, Иваново — 70.
К слову, чтобы составить рейтинг его авторы провели заочное анкетирование, а также очные опросы представителей экспертного сообщества. По их словам, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.
«Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы», — сообщили авторы рейтинга.
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