Эксперты объявили лучших градоначальников страны

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин вошёл в топ-20 успешных градоначальников.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ подготовили новое исследование, в котором оценили деятельность руководства столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны за первый квартал текущего года.

Руководителей ближайших к Владимиру региональных столиц эксперты отнесли ко второй и третьей группам национального рейтинга. Мэр Рязани занял 47 место, Ярославля — 51, Нижнего Новгорода — 61, Иваново — 70.

К слову, чтобы составить рейтинг его авторы провели заочное анкетирование, а также очные опросы представителей экспертного сообщества. По их словам, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.

«Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы», — сообщили авторы рейтинга.