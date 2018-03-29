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«Металлоинвест» организовал практику для студентов профильных ссузов
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«Металлоинвест» организовал практику для студентов профильных ссузов 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
На предприятии компании «Металлоинвест» Михайловском ГОКе проходят практику 190 студентов железногорских ссузов: горно-металлургического (ЖГМК) и политехнического (ЖПК) колледжей.
По 25 специальностям ребята получают практические навыки во всех подразделениях предприятия. Производственная практика — оплачиваемая, будущие помощники машинистов тяговых агрегатов, агломератчики, слесари, электрогазосварщики, токари получают за свою работу зарплату.
«Мне хотелось бы работать в дальнейшем на Михайловском ГОКе. Здесь я могу состояться, как профессионал, — сказал студент ЖПК Анатолий Демкин. — Кроме того, на комбинате высокая заработная плата и мощный социальный пакет».
«Особое впечатление на меня произвело кузнечно-прессовое оборудование, на котором изготавливают и ремонтируют детали весом до 30 тонн, можно изготавливать нестандартные детали, — поделился студент ЖПК Станислав Михайлов. — Много полезного мы узнаем от наставников, они делятся с нами секретами мастерства, знакомят с производством».
Патронат опытных специалистов над студентами, проходящими производственную практику, а также молодыми рабочими — важная составляющая кадровой работы на всех предприятиях Металлоинвеста. Так, например, в управлении по ремонту запасных частей МГОКа основы металлообработки помогает постигать фрезеровщик с сорокалетним стажем и победитель профессиональных конкурсов Юрий Мордвинов.
«Настоящий профессионал — это тот, кто начинал с «азов» производства и потом шаг за шагом прошел все этапы производственного процесса, — говорит Юрий Мордвинов. — Сейчас век сложной техники, поэтому, чтобы не отстать от технического прогресса, нужно постоянно повышать свою квалификацию, читать техническую литературу, расти и развиваться».
В числе первоочередных документов, с которыми знакомятся студенты на МГОКе, — Кардинальные требования по охране труда и Политика в области промышленной безопасности, принятые в компании «Металлоинвест». Соблюдение правил техники безопасности — базовая ступень овладения профессиональным мастерством для каждого работника Компании.
Производственная практика студентов продлится до мая текущего года.
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