Ещё
234 неопознанных тела найдено в Нижегородской области в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

234 неопознанных тела найдено в Нижегородской области в 2017 году 

Newsroom24 37 минут назад
Фото: Newsroom24
В 2017 году правоохранительным органам поступило 234 сообщения о нахождении неопознанных тел. По факту обнаружения заведено 112 дел по установлению личности. В данный момент правоохранительные органы продолжают процедуры идентификации 29 тел. Об этом на пресс-конференции 29 марта «Розыск преступников и без вести пропавших граждан» рассказал Павел Савинов, начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как сообщил представитель областного полицейского главка, количество неопознанных трупов в Нижегородской области снизилось в сравнении с прошлым годом. Более половины от общего числа обнаруженных тел были опознаны в течение 5 суток без заведения дела. Для идентификации личности погибших полицейские используют дактилоскопию и сравнение ДНК профилей.
Лица без определенного места жительства, а также граждане, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, чаще других остаются неопознанными в случае гибели. Чтобы установить личность таких людей полицейские заранее снимают у них отпечатки пальцев.
“Для упрощения мер по идентификации тел неблагополучные граждане проходят процедуру дактилоскопии. Также в опознании тел помогает сравнение ДНК-профилей. У трупа берется образец ДНК и сравнивается с профилем ДНК родственников пропавших людей. При выявлении совпадений личность погибшего будет установлена”, — рассказал Павел Савинов.
Как отмечают правоохранители, чаще всего, люди гибнут от естественных причин или в результате несчастного случая. Погибших вследствие насильственной смерти в регионе не много.
“В зимнее время люди погибают от обморожения из-за алкогольного опьянения. Также распространены случаи гибели пропавших от таких заболеваний, как инсульт и эпилепсия”, — прокомментировал Павел Савинов.
Newsroom24: последние новости
Более 30 полицейских осуждены в 2018 году в Нижегородской области 20-летнего сотрудника бумкомбината «Волга» затянуло в станок Никита Сорокин заявил о сложении полномочий депутата ОЗС Нижегородской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера210
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну315
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово120
Китай готовит для США ответный удар42
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов45
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение