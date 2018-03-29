234 неопознанных тела найдено в Нижегородской области в 2017 году

В 2017 году правоохранительным органам поступило 234 сообщения о нахождении неопознанных тел. По факту обнаружения заведено 112 дел по установлению личности. В данный момент правоохранительные органы продолжают процедуры идентификации 29 тел. Об этом на пресс-конференции 29 марта «Розыск преступников и без вести пропавших граждан» рассказал Павел Савинов , начальник 8 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области

Как сообщил представитель областного полицейского главка, количество неопознанных трупов в Нижегородской области снизилось в сравнении с прошлым годом. Более половины от общего числа обнаруженных тел были опознаны в течение 5 суток без заведения дела. Для идентификации личности погибших полицейские используют дактилоскопию и сравнение ДНК профилей.

Лица без определенного места жительства, а также граждане, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, чаще других остаются неопознанными в случае гибели. Чтобы установить личность таких людей полицейские заранее снимают у них отпечатки пальцев.

“Для упрощения мер по идентификации тел неблагополучные граждане проходят процедуру дактилоскопии. Также в опознании тел помогает сравнение ДНК-профилей. У трупа берется образец ДНК и сравнивается с профилем ДНК родственников пропавших людей. При выявлении совпадений личность погибшего будет установлена”, — рассказал Павел Савинов.

Как отмечают правоохранители, чаще всего, люди гибнут от естественных причин или в результате несчастного случая. Погибших вследствие насильственной смерти в регионе не много.

“В зимнее время люди погибают от обморожения из-за алкогольного опьянения. Также распространены случаи гибели пропавших от таких заболеваний, как инсульт и эпилепсия”, — прокомментировал Павел Савинов.