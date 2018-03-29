Радовавшаяся гибели мясника активистка-веган попала под суд

В четверг, 29 марта, перед судом должна предстать женщина, заявившая в своем посте в соцсети, что не видит ничего плохого в смерти продавца мяса, который погиб в результате теракта в городе Треб на юге Франции , пишет французская газета Le Figaro

Фигурантка дела, являющаяся активной сторонницей веганства и защиты животных, на этой неделе опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором говорилось: «И что, вас шокирует, что убийца оказался убит террористом? Меня вот нет. Я не испытываю никакого сочувствия. В этой истории есть некая справедливость».

После возникшей волны критики и жалоб активистка удалила свой пост.

Тем не менее в отношении женщины было инициировано расследование, а вчера ей предъявили обвинение в «восхвалении терроризма». Сегодня она предстанет перед судом города Сен-Годен.

Издание отмечает, что за «восхваление терроризма» во Франции можно получить срок до семи лет и штраф до ста тысяч евро.

На прошлой неделе вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в Требе на юге Франции. В результате нападения, по последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали.