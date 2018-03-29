Ещё
Радовавшаяся гибели мясника активистка-веган попала под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радовавшаяся гибели мясника активистка-веган попала под суд 

Ридус 54 минуты назад
В четверг, 29 марта, перед судом должна предстать женщина, заявившая в своем посте в соцсети, что не видит ничего плохого в смерти продавца мяса, который погиб в результате теракта в городе Треб на юге Франции, пишет французская газета Le Figaro.
Фигурантка дела, являющаяся активной сторонницей веганства и защиты животных, на этой неделе опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, в котором говорилось: «И что, вас шокирует, что убийца оказался убит террористом? Меня вот нет. Я не испытываю никакого сочувствия. В этой истории есть некая справедливость».
После возникшей волны критики и жалоб активистка удалила свой пост.
Тем не менее в отношении женщины было инициировано расследование, а вчера ей предъявили обвинение в «восхвалении терроризма». Сегодня она предстанет перед судом города Сен-Годен.
Издание отмечает, что за «восхваление терроризма» во Франции можно получить срок до семи лет и штраф до ста тысяч евро.
На прошлой неделе вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в Требе на юге Франции. В результате нападения, по последним данным, погибли четыре человека, еще 15 пострадали.
Захват заложников совершил 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, радикальный исламист, ранее уже известный французским спецслужбам. Спецназ ликвидировал его во время штурма супермаркета. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, назвав нападавшего своим «солдатом».
Ридус: последние новости
Жители Кемерова потребовали отставок на митинге у горадминистрации Кемеровский врач принес извинения за дезинформацию о сотнях погибших Новый «майский указ» Путина коснется развития науки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера223
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну318
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово123
Китай готовит для США ответный удар46
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов46
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение