Застройщика ЖК «Яркая жизнь», уехавшего в Штаты, объявили в международный розыск

Антона Дудина, одного из учредителей компании-застройщика жилого комплекса «Яркая жизнь», объявили в международный розыск. Об этом было заявлено 29 марта в правительстве Челябинской области на совещании рабочей группы по проблемным стройкам.

Антон Дудин улетел в Америку вместе с детьми и беременной женой летом прошлого года. С тех пор предприниматель регулярно обещает дольщикам скорое возвращение на родину, объясняя задержку проблемой с документами. При этом стройка домов, обязательства по которым он брал на себя, стоит уже год.

— Антон Дудин объявлен в международный розыск, — сообщил на совещании замруководителя регионального полицейского главка, начальник главного следственного управления при ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сухопаров. — Сейчас ведутся переговоры с американской стороной, чтобы найти его и экстрадировать на родину. Напомню, что Дудин является фигурантом уголовного дела. Часть имущества его и его родственников сейчас арестована.

Строительные работы ведутся на одном из четырёх домов жилого комплекса. Судьба остальных новостроек пока неизвестна.

— По дому № 8, который находится в высокой степени готовности, есть договорённость с инвестором, — рассказал другой учредитель ЖК «Яркая жизнь» Григорий Чурбаков . — После чего работы на доме продолжатся. 3 апреля в Минстрое пройдёт совещание, по итогам которого уже будут понятны сроки сдачи дома. По прогнозам, на это потребуется ещё три-четыре месяца. По дому № 3 идут переговоры с потенциальным инвестором, который продолжит работы в замен на квартиры.

В Минстрое утверждают, что наиболее верный путь развития событий сейчас — банкротство компании-застройщика. Это позволит в конкурсном управлении решать вопрос с бухгалтерскими делами и искать инвестора для достройки ещё двух домов, за которые отвечает Антон Дудин.

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