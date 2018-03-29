Должность четвертого зама председателя Заксобрания создавалась как результат политического компромисса — Суханов

«Одновременно, это решение закрывает страницу политического противостояния групп элит в нижегородском регионе. В связи с этим оказывается абсолютно ненужной должность четвертого заместителя председателя Законодательного собрания, которую занимал Олег Валентинович. Она создавалась как результат политического компромисса на определенном этапе в попытке разрешения внутриэлитного конфликта. Введение этой должности предполагало участие оппозиционной группы депутатов в работе Законодательного собрания без использования средств бойкота и срыва его заседаний», — заявил политолог Александр Суханов , комментируя решение о сложении Олегом Сорокиным полномочий депутата Законодательного собрания Нижегородской области

«На сегодняшний момент конфликт между областью и городом преодолен. Своим заявлением о досрочном прекращении полномочий Олег Сорокин фактически распускает группу «городских» и прекращает ее деятельность. А, следовательно, и необходимость в заместителе председателя, который курировал работу этой оппозиционной группы, исчезает. Любая попытка назначить на эту должность другого депутата будет неизбежно провоцировать возрождение конфронтации. Мне кажется, депутаты Законодательного собрания, понимая эти риски, внесут предложение о сокращении должности четвертого заместителя председателя Законодательного собрания и вернутся к традиционной схеме работы», — отметил Суханов.