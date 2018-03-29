В центре соцобслуживания Лефортова обсудят творчество Лидии Руслановой

В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 30 марта состоится очередная лекция в студии «Вдохновение». На этот раз она будет посвящена творчеству российской и советской певицы Лидии Руслановой

— Лидия Русланова — заслуженная артистка РСФСР, советская певица, исполнительница русских народных песен. Она пела у Рейхстага, когда советские войска вошли в Берлин, ее творчество стало образцом русского фольклора для иностранцев. Самые известные композиции в исполнении Лидии Андреевны: «Валенки, валенки», «Катюша», «На улице дождик», «Саратовские частушки», — отметили в администрации филиала.

Лекция начнется в 14.00 по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (вт)