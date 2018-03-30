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Проповедником идей Жириновского на Ямале стал уроженец Узбекистана
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Проповедником идей Жириновского на Ямале стал уроженец Узбекистана 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Денис Садовников.
Новым лидером либерал-демократов Ямала стал депутат Тюменской областной думы Денис Садовников. Его кандидатура была утверждена на пост и.о. координатора Ямало-Ненецкого реготделения высшим советом ЛДПР.
"Координатор ЛДПР в городе Ноябрьске (Садовников — прим.ред.) многие годы прожил на севере, нацелен на продуктивную работу во благо жителей Ямала, имеет внушительный опыт партийного строительства и парламентской деятельности. В 2015 году, будучи депутатом думы города Муравленко, наряду с другими кандидатами был предложен президентом России в качестве кандидата в губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе партии.
Денис Садовников родился в 1978 году в Алмалыке (Узбекистан, Ташкентская область). Окончил Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет по специальности «Информационные системы в экономике».
Александр Голубенко, возглавлявший реготделение ЛДПР на Ямале до Садовникова, покинул пост в конце прошлой недели. По официальной версии, он решил уделить больше внимания в Заксобрании ЯНАО, депутатом которого является. Однако не исключено, что уход связан с результатом президентских выборов — Владимир Жириновский в округе уступил не только Владимиру Путину, но и выдвинутому КПРФ Павлу Грудинину.
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