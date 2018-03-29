Владимир Мединский пообещал помочь Костромскому кремлю деньгами

Министр культуры Владимир Мединский и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт обсудили вопросы воссоздания Костромского кремля, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромичи изъявили желание участвовать в программе «Историческая память», чтобы получить финансовую поддержку государства.

По информации Министерства культуры РФ, Владыка Ферапонт рассказал, что Успенский и Богоявленский соборы Костромского кремля сейчас восстанавливаются за счет благотворителей. Но на территории есть еще два здания, которые тоже нужно восстанавливать.

«На территории также находятся два здания церковного причта Костромского кремля, которые являются памятником федерального значения и были построены в XVIII веке. На одно из зданий уже сделана проектная документация, предварительная стоимость работ — 70 млн рублей. Мы намерены подать документы на участие в проекте «Историческая память», в рамках которого осуществляется реставрация памятников истории и культуры», — сказал митрополит.

Владимир Мединский дал поручение профильному департаменту Министерства культуры , чтобы там дали консультации при подготовке документов, которые нужны для участия в проекте «Историческая память».

Программа «Историческая память» призвана обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры. Средства в рамках проекта выделяются из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России».