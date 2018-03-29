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Главный коммунист Среднего Урала не будет митинговать за партию
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Главный коммунист Среднего Урала не будет митинговать за партию 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На севере области.
8 апреля в одном из промышленных центров Свердловской области состоится массовая протестная акция — работники качканарского ОАО «Металлист» будут митинговать за спасение завода.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», предприятие находится в предбанкротном состоянии. Его гендиректор Раис Гарифулин около полугода назад пояснял, что многомиллионные долги отчасти возникли из-за метаний "Уралвагонзавода", который сначала предложил «Металлисту» поставлять литье в Нижний Тагил, а потом отдал предпочтение другому поставщику. Качканарский же завод под перспективное направление в числе прочего приобрел голландский обрабатывающий станок за 122 миллиона рублей.
Грядущий митинг будет проходить в парке «Строитель» под лозунгами «Мы хотим зарплаты», «Мы хотим работы», «Мы хотим сохранить завод». Его начало запланировано на 12.00.
"Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и грядущим увольнением. Напомню, на предприятии готовится сокращение более 500 работников", — заявил на своей странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Политик намеревается лично наведаться на митинг в Качканаре.
Впрочем, один из организаторов мероприятия — депутат качканарской гордумы Габбас Даутов, сам представляющий КПРФ, в беседе с "Уралинформбюро" заверил, что акция будет лишена политического окраса.
"Мы создали инициативную группу граждан. Если от политической партии организовывать, то будут опять манипуляции, что мы пиаримся", — пояснил он.
Качканарские коммунисты нередко принимают активное участие в городских митингах. Одной из последних стала акция в июне 2017 года, организованная профсоюзом местного ГОКа. С импровизированной трибуны перед качканарцами тогда выступил кандидат на пост главы Среднего Урала от КПРФ Алексей Парфенов. Из-за этого многие пассивные участники митинга посчитали мероприятие смотринами «красного» претендента на губернаторство. Ранее по теме: 800 работников качканарского «Металлиста» готовятся к голодовке
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