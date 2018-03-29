Гендиректор «Новоморснаб»: Новороссийск — будущий порт-миллионник

«ФедералПресс» напоминает, что сегодня в Геленджике в отеле Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5* открылся 14-ый Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018».

Речь на форуме шла о выходе терминала ООО «НУТЭП» на проектную мощность в 700 тыс. TEU к 2021 году. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность порта на 350 тыс. TEU в год и принимать без ограничений океанские контейнеровозы. По словам эксперта, пропускная способность достигнет 1млн-1млн 100 TEU. Это позволит обеспечить и развитие контейнерных перевозок на Юге России в целом, сообщает пресс-служба форума.

Однако делегаты ЮгТранса выказали большие сомнения на сей счет, так как, по их мнению, сегодняшние проблемы с транспортной развязкой в Новороссийске колоссальны.

н отметил, что к 2025 году выгрузка на СКЖД достигнет 131 млн тонн — что на 50% больше имеющегося.