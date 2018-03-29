Ещё
Гендиректор «Новоморснаб»: Новороссийск — будущий порт-миллионник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректор «Новоморснаб»: Новороссийск — будущий порт-миллионник 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня в Геленджике в отеле Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5* открылся 14-ый Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018».
Речь на форуме шла о выходе терминала ООО «НУТЭП» на проектную мощность в 700 тыс. TEU к 2021 году. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность порта на 350 тыс. TEU в год и принимать без ограничений океанские контейнеровозы. По словам эксперта, пропускная способность достигнет 1млн-1млн 100 TEU. Это позволит обеспечить и развитие контейнерных перевозок на Юге России в целом, сообщает пресс-служба форума.
Однако делегаты ЮгТранса выказали большие сомнения на сей счет, так как, по их мнению, сегодняшние проблемы с транспортной развязкой в Новороссийске колоссальны.
Начальник службы международных связей Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Чередниченко обозначил перспективы развития инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги.
н отметил, что к 2025 году выгрузка на СКЖД достигнет 131 млн тонн — что на 50% больше имеющегося.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чечне рассказали о готовности Кадырова поймать украинского пранкера В Кирове только один торговый центр соответствует требованиям безопасности Главный полицейский Южного Урала попросил депутатов ЗСО выкупить камеры «Ростелеком» и построить новые вытрезвители
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера233
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну321
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово123
Китай готовит для США ответный удар52
Юлия Скрипаль пошла на поправку38
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение