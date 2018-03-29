Лучшим социальным проектом с блокчейном признан «Активный гражданин»

Отмечается, что это первый первый работающий государственный блокчейн в мире.

Лауреатом премии «Блокчейн — экономика» стал проект «Активный гражданин». Он победил в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах».

Отмечается, что это первый первый работающий государственный блокчейн* в мире.

Андрей Белозеров. — Сегодня развернуто более 100 независимых нод, контролирующих голосование, — подчеркнул советник по стратегическим проектам и инновациям руководителя Департамента информационных технологий города Москвы

Среднесуточная нагрузка на блокчейн-сеть «Активного гражданина» составляет 1,3 голоса в секунду, а максимально возможная — 860 тысяч голосов в сутки, добавил руководитель.

Кроме того, с марта 2018 года в проекте участвуют электронные собрания собственников жилья.

Технологию блокчейна «Активный гражданин» внедрил в ноябре 2017 года. Благодаря нововведению данные голосований невозможно удалить или изменить после внесения в систему. Помимо этого, блокчейн помогает подтверждать уникальность каждого голоса при полной конфиденциальности.

В настоящее время к системе присоединились более 128 независимых наблюдателей. Схема ее работы достаточно интересна — в первую очередь проходит стандартное голосование, одновременно с этим результаты вносятся в базу данных блокчейна, а после этого система синхронизируется с компьютерами всех участников сети в режиме реального времени, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

*Блокчейн — это выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой распределённый журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность.

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