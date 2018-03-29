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Площадка для инвесторов готова
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Площадка для инвесторов готова 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Глава администрации Воротынского района Солдатов Алексей АлександровичПлощадка для инвесторов готова
В Воротынском районе что ни село, то памятник культуры, градостроительства или археологии федерального значения. И места красоты необыкновенной. А как сегодня развивается этот район? Как живётся здесь людям? Об этом мы поговорили с главой администрации Воротынского района Алексеем Солдатовым.
— Наш район преимущественно сельскохозяйственный. Выращиванием сельскохозяйственных культур у нас занимается 25 хозяйств. Животноводством — 6 сельхозпредприятий и 12 фермерских хозяйств.
Два самых передовых—АО «Семьянское» и ООО «Искра— М». Первое действует ещё с советских времен, это племенное хозяйство по разведению бурой швицкой породы. Поголовье дойного стада — 530 голов. Здесь производят 85 процентов всего молока, полученного на сельхозпредприятиях района. Из года в год повышается генетический потенциал поголовья, для этого закупается семя быков американской селекции. В этом году впервые получен надой на фуражную корову 6028 кг. Сейчас здесь строится комплекс на 400 голов беспривязного содержания с молочным блоком.
В племрепродукторе «Искра-М», специализирующемся на разведении крупного рогатого скота мясного направления герефордской породы, тоже ведется работа по увеличению поголовья. На 1 января 2018 год общее стадо составило 626 голов. В хозяйстве недавно завершено строительство пункта искусственного осеменения.
Оба эти хозяйства — медалисты и рекордсмены, победители всевозможных выставок, в том числе федеральной сельхозвыставки «Золотая осень».
Один в поле не воин
Основные проблемы агропромышленного комплекса в районе — сложности с получением кредитов в банках на проведение сельхозработ и снижение закупочных цен. Банки хотят большей рентабельности от своих вложений, но в сельском хозяйстве она не так высока. Например, недавно молокозаводы опять снизили закупочные цены на молоко на 2 рубля за литр. Говорят, раз зерно благодаря хорошему урожаю подешевело, то и молоко мы должны сдавать тоже дешевле. А ценники в магазинах при этом в меньшую сторону почему-то не меняются.
Об инвестициях. В этом году мы выставляем для инвесторов крупную площадку на 50 гектаров, желательно под животноводческий комплекс — хоть под молочно-товарную ферму, хоть под свиноводство. Она удалена от населённых пунктов более чем на километр, есть точки доступа для подведения коммуникаций. Мы занялись ее документальным оформлением еще в прошлом году, так что она полностью готова. Приходи и берись за дело!
Что же касается уже введенных объектов, то в прошлом году по программе развития производительных сил Воротынского муниципального района на 2013-2020 годы у нас были построены молочно-товарная ферма на 99 голов коров. Начал свою деятельность ООО «Гала», которое планирует заняться выращиванием картофеля, а также индивидуальный предприниматель, специализирующийся на плодоовощном направлении растениеводства.
Проекты и объекты…
На сегодняшний день в районе есть проблема с газификацией нескольких населённых пунктов. Не газифицированы четыре села заволжской части района -Каменка, Кузьмияр, Михайловское и Разнежье. Чтобы провести газ в эти населённые пункты, нам надо объединяться с Лысковским районом. На правобережье остался негазифицированным один поселок.
Кстати, в прошлом году был построен распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Ивановка.
Ещё один объект, который требует внимания — это спиртзавод. Долгое время у нас имелись сложности и с возобновлением работы спиртзавода «Чугуновский», который с 2012 года не мог получить лицензию на производство этилового спирта. Теперь, кажется, все разрешения получены.
Ремонт и содержание дорог — самая распространенная проблема глубинки.
В районе 190 км муниципальных автомобильных дорог. Конечно, занимаемся их ремонтом по мере сил. Помогает участие в программе поддержки местных инициатив. Из 13 проектов три были посвящены ремонту дорог. Отремонтировали дороги в селе Быковка, Надеждино, в Воротынце — общей протяжённостью 3 км.
Кстати, по территории нашего района обещают проложить железную высокоскоростную дорогу от Москвы аж до Пекина. Району это выгодно: строительство и последующее обслуживание участка железнодорожного пути — это новые рабочие места и налоги в местный бюджет.
Поставленных целей и задач на сегодняшний день много. Поиск путей их решения возможен при неравнодушном отношении жителей нашего района, активном сотрудничестве и взаимодействии со всеми органами местного самоуправления, в том числе депутатским корпусом района, администрациями поселений, а также с общественными организациями, руководителями предприятий и организаций различных форм собственности.
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