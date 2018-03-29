Экскурсия для неленивого туриста: увидеть Нижний Новгород за один день

Примерный план однодневного пребывания в Нижнем Новгороде без гида, в теплое время года (с мая по сентябрь включительно) предлагаю составить с расчетом на неленивого туриста, любителя ходить пешком и, чем черт не шутит, кататься на велосипеде. Ибо ленивому зачем планы?

Итак, гость вышел из нового здания железнодорожного вокзала и… посмотрел налево.

Тут, рядом — Царский павильон (1896 год), выстроенный специально для приезда последнего русского царя из рода Романовых. Внутрь не пускают, но снаружи все достойно — вазоны на крыше, фрески.

Если вы москвич, значит на часах 6.37 и вы прибыли на «Нижегородце» (до прибытия «Стрижа» еще три часа, но он же для ленивых!). Если из питерских, выходите в Нижнем в 7.45 с поезда «Волга» и также любуетесь Царским павильоном.

Ранние путешественники зайдут, скорее всего, в «Макдональдс» выпить кофе. Ближе в этом районе в это время выпить кофе негде, а надо же заправиться перед прогулкой по городу. Кстати, здание на пл. Революции в архитектурном плане любопытно. И специалисты по истории русского конструктивизма сразу отмечают необычность и основного дома-коммуны «Дом железнодорожника» (1929-1934 год) и пристроя к нему для фастфуда эпохи 1990-х, удачно не испортившего вида памятника архитектуры.

Выпили кофе? Вперед на улицу Советскую! Она же бывшая Московская. Москвичам — приятность!

На улице Советской под номером 20 — угловое здание в русско-византийском стиле — дом купца Николая Бугрова, почетного гражданина, старообрядца, миллионера, негласного «короля» старого Нижнего. Сейчас в этом здании хостел и кафе «имени Бугрова». Вы это имя еще встретите в городе на вывесках.

Бывшая Московская вела прямиком с ярмарки на железнодорожный вокзал и обратно. Вот и мы движемся «торговым путем».

Видите, кадуцеи (жезлы) Меркурия на фасаде дома №16 с той же, левой относительно движения стороны? Это бывший дом купца Дюршмитда, ныне библиотека.

Кстати, поздравляю — вы находитесь в историческом районе, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской Империи. Сюда, ближе к месту слияния Оки и Волги в середине XIX века съезжались ежегодно до 200 тысяч человек, а товарооборот Ярмарки делал торжище сопоставимым с Лейпцигским. Удивлены? Да, действительно сейчас следов торговли маловато. Ну разве книжный магазин с широким ассортиментом книг по краеведению и картами для путешественников…

Идем дальше, мимо памятника «вождю мирового пролетариата» (кстати, от его подножия открывается отличный вид на верхнюю часть города) — к главному ярмарочному дому, недавно покрашенному в яркий охранный цвет (говорят, так и было).

Уфе, Ставрополе, Казани, Тюмени, Главному дому Нижегородской ярмарки — больше 120 лет. Своими формами он заметно напоминает московский ГУМ, а недавно в нем открылся музей « Россия — моя история». Аналогичные работают в Москве Волгограде и вряд ли представляют ценность для «бывалого» туриста. Но зайти в дом, перед которым летом шумит фонтан 1868 года, можно, в основном, чтобы осмотреть его изнутри и оценить кое-какие реальные, а не мультимедийные и «типовые» экспонаты, повествующие о славном прошлом Нижегородской ярмарки.

Ярмарка была настолько славной, что не только гости из северной столицы, но и более или менее образованные провинциалы сразу найдут сходство Спасского староярмарочного собора (на улице Ярмарочный проезд), построенного по проекту Огюста Монферрана с легендарным Исакием.

Нижегородское строение Монферрана легко увидеть сразу за главным ярмарочным домом, прогуливаясь по скверу им. Августина Бетанкура главного строителя старинной Ярмарки. Там же, в сквере, — памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. И не доходя до собора, по улице Должанской, минуя Мануфактурную с ее торговым краснокирпичным корпусом, можно прийти к Стрелке двух великих русских рек.

Мы не знаем, как будет выглядеть территория бывшего нижегородского порта в ближайшее время. Но, обойдя огромный кафедральный Александро-Невский собор с правой, если стоять лицом к нему, стороны, можно увидеть Дятловы горы и край нижегородского Кремля во всей красе. Налюбовались? Едем дальше!

В пятисотлетний кремль можно легко доехать из разных мест города (правда, городские власти вот уже много лет не могут сделать для этого понятную навигацию прямо от вокзала, поэтому навигатор в телефоне в помощь). Для ленивых — маршрутки идут сразу от Московского вокзала. Но и от Стрелки (то есть остановки транспорта «Стрелка») добраться просто, всего через четыре остановки.

Через Канавинский мост (1932 год постройки) можно пройти и пешком! У нас же есть целый день, из которого прошло 1-2 часа.

Здесь на мосту в хорошую погоду пытливые путешественники нагуливают аппетит. Также на мосту длиной 795 метров получаются очень приличные фотографии. И вот представьте: полтора века назад почти все нижегородцы ходили пешком по плашкоутам. Соединенным в одно целое. Извозчик не каждому был по карману.

Про аппетит сказано не случайно — по дороге к Нижегородскому кремлю нас ждет одно «препятствие» — туристическая, полу-пешеходная улица Рождественская, на которой сосредоточено 50 ресторанов и кафе. Учитывая ранний подъем и дорогу из другого города, можно пообедать здесь.

Но сначала — посмотреть достопримечательности улицы, среди которых главная — Рождественская или Строгановская церковь, которая на самом деле называется церковью собора пресвятой Богородицы и является архитектурной жемчужиной Нижнего Новгорода. Церквей в стиле «строгановского барокко» во всей России — пять штук (две в нашем городе). Легенды и факты об этой церкви можно прочесть на специальных стендах, укрепленных на стенке-крепиде на улице Рождественской.

Кстати, неподалеку находится велопрокат а велосипедных дорожек в городе немного, всего… одна. И пролегает она по Нижневолжской набережной, до которой легко доехать через улицу Рождественскую, где движение велосипедов не запрещено.

Полюбовались храмом и видами от него? Покатались на велах? Может быть, прошлись пешком и взглянули на Стрелку со стороны речного вокзала и набережной?

Можно и в рестораны. Учтите, что Рождественская богата не только общепитом, но и памятниками гражданской архитектуры. Здесь представлены все стили XIX-XX века — от классицизма до модерна. Таблички на домах и QR-коды помогут «прочитать» улицу и выбрать заведение в здании с «историей».

В дальнем от Канавинского моста (20-25 минут неторопливой прогулки) конце улицы (а точнее в ее начале) — площадь Народного единства с немного пародийным памятником Минину и Пожарскому и Иоанно-предтеченской церковью. Тут пересечение сразу нескольких историй — Нижегородского ополчения, босяцкого Нижнего, благотворителя Бугрова и чайной, созданной по инициативе писателя Горького.

Желающие могут войти в кремль у Ивановской башни и продолжить путь в гору.

Более щадящий для ног маршрут — на транспорте (маршрутка и такси) до площади Минина и Пожарского и Дмитриевской башни.

О Нижегородском кремле написано так много (включая книги), что повторяться не будем. Отметим лишь, что кроме традиционных его достопримечательностей (башни, Михайло-Архангельский собор, виды со смотровой площадки на Борскую пойму, вечный огонь, техника времен великой отечественной), рекомендовала бы заглянуть в Центр современного искусства Арсенал.

Для путешественников здесь есть несколько плюсов — бесплатная зарядка телефона с диванчиком, чистые общественные туалеты без очереди, книжный ларек-магазин с современной сувениркой, а также бесплатные интерактивные терминалы с историей Нижегородского кремля. Только жми на кнопки и читай. Меж двух терминалов — бюст горожанки XVI века (местные прозвали ее «Дуся»), к которому прилагаются наушники с озвучкой. Хотите послушать, как жила и говорила нижегородка в средние века? Пожалуйста!

Выходим из Арсенала и идем вдоль самой длинной лавочки в городе до Пороховой башни (кстати, лавочка, как и Центр современного искусства — части единого проекта, тоже достаточно уникального для России; рекомендую почитать в сети историю реставрации этого здания).

Вышли из кремля? Мы — в центре Нижнего Новгорода.

В хорошую погоду край площади Минина и Пожарского рядом с памятником Валерию Чкалову всегда обступают туристы. И это не случайно.

Здесь одна из лучших смотровых площадок, а также верхушка легендарной Чкаловской лестницы — одного из «брендов» города.

Если вдруг в этом месте вас застал дождь, имейте ввиду — рядом три музея — Художественный, музей науки (не работает по выходным) и «палаццо Рукавишниковых». Кроме того, еще случаются выставки в Доме архитектора (первый дом на набережной).

Полюбоваться на здания можно проходя мимо по Верхне-Волжской набережной.

Красивейший фрагмент набережной — памятник летчику Нестерову со сквером на улице Нестерова.

Дрейфуем дальше — еще полчаса и несколько памятников архитектуры — и вот уже площадь Сенная.

Если пройти переулком до старинной мечети (постройка 1915 года), окажешься у посадочного терминала Борской канатной дороги. Прокатиться на ней — сплошное удовольствие. К тому же она самая высокая над речной поверхностью в Европе.

12,5 минут — на Бор, и 12,5 — обратно. «По кольцу» проехать непросто. Надо выйти и снова купить обратный билет на Бору. В этом — плюсы — можно погулять по территории райцентра. Он сильно отличается от шумного мегаполиса! И вы почувствуете совсем другую атмосферу — у дома культуры в стиле «поздний сталинизм», на тенистых узких улочках, в кафе, где продается фирменное борское мороженое.

Вернулись обратно на Сенную — бегом на трамвай (времени уже не так много осталось).

Трамвай «двойка» — легендарный городской маршрут. Городское кольцо вокруг исторического центра приведет на улицу Ильинскую, старинную, купеческую и немного пафосную.

На остановке «Нижегородская» выйдем, чтобы полюбоваться усадьбой купчихи Рябининой (стрит-артом на одном из вечно ремонтируемых домов), самой высокой в дореволюционном Нижнем Новгороде колокольней и шедевром деревянного зодчества — домом Лапшиных.

Отсюда рукой подать до мостика через легендарный Почаинский овраг, по дну которого текла когда-то река, подобная московской Неглинке.

Прошли по мосту и Университетскому переулку — вот и одна из старейших пешеходных улиц страны — Большая Покровская (бывшая в советской время улицей Якова Свердлова ).

От кинотеатра «Орленок», мимо филфака госуниверситета (в прошлом ремесленное училище) спустимся к монументальному, облицованному серым мрамором зданию Госбанка. Внутри — очень красиво! Но туда не попасть.

Подробно описывать все достопримечательности Покровки в данном случае бессмысленно — на эту тему также масса информации в сети. Скажу лишь, что закончить однодневную прогулку по городу, спустившись с нее до площади Минина, а оттуда на автобусе до Канавинского моста, можно в тиши… Черниговской улицы.

Летние вечера длинные, и тихая набережная, забытая «цивилизованным» туризмом, без шума машин — самое то в конце дня.

На дальнем от центра конце Черниговской — огромное заброшенное здание в стиле промышленного модерна — мельница Башкировых. Напротив над берегом Оки — старинный вокзал, ныне предприятие по производству пластиковых карт. Желающие могут здесь припомнить финальные кадры фильма «Мать» Глеба Панфилова или серии современного телесериала «Метод»…

Ужин на Черниговской не гарантирован. Однако можно предварительно «заправиться» на Покровке либо выбрать один из 50 ресторанов Рождественской.

Летом для вечернего времяпрепровождения отлично подходят речные прогулки на маленьких катерах (причалы ближе к подножию Чкаловской лестницы), а также многочисленные ночные клубы и рестораны.

О том, что делать вечером и ночью путешественнику в Нижнем Новгороде — наш следующий рассказ.