Психологи, юристы и волонтеры объединились, чтобы помочь кемеровчанам

Кемерово открылся независимый центр помощи пострадавшим. Там работают юристы и психологи, которые готовы помочь всем, кого коснулась история с ТЦ «Зимняя вишня». Штаб центра находится в самом городе, но специалисты туда съезжаются со всей России или помогают дистанционно, говорит адвокат Александр Забейда.

Александр Забейда адвокат «К работе центра подключились более 20 юридических фирм. Работа центра независима от каких-либо государственных структур или общественных организаций. Имеет своей целью исключительно организацию беспрепятственной реализации прав потерпевших, включая право на получение всех необходимых компенсаций причиненного вреда, а также установление всех обстоятельств произошедшего. И привлечение к ответственности лиц, действительно, виновных в трагедии. Мы также ждем, что к работе центра присоединятся и другие наши коллеги-адвокаты, которые готовы бесплатно представлять интересы потерпевших. Именно кемеровские юристы обратились к юридическим фирмам других городов с помощью в организации работы этого центра. Коллеги, конечно, из Москвы Петербурга , в основном, сейчас занимаются подготовкой именно методических материалов: памяток для потерпевших, информационных документов о том, как правильно себя вести, как правильно реагировать, добиваться реализации своих прав. А коллеги, которые находятся непосредственно в Кемерово, осуществляют и оперативные функции, то есть они имеют возможность непосредственного участия в следственных действиях, в сопровождении потерпевших. Сейчас юристы занимаются, что называется, наделением всех пострадавших в этой трагедии статусом потерпевших для того, чтобы они могли максимально эффективно реализовать свои права. У кого-то из родственников погибших уже имеется такой статус, то есть они уже опознали тела. А у кого-то, возможно, родственники числятся до сих пор без вести пропавшими, и проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение обстоятельств, а в этой ли трагедии пострадал или пропал человек. Основное сейчас — точное понимание того, с каким количеством потерпевших нам придется иметь дело и чтобы всех их права были максимально реализованы следственными органами».

В городе работают специальные кризисные психологи МЧС — как московские, так и местные. Им помогают кемеровские специалисты из школ и госучреждений, а также частнопрактикующие психологи. Поэтому сейчас дополнительные силы не нужны, рассказывает психолог, кандидат психологических наук Олеся Емельянова.

Олеся Емельянова психолог, кандидат психологических наук «Я начала как-то это в социальных сетях и я не думала, что откликнется столько людей. У нас сотни звонков из России, где психологи помогают дистанционно. У нас огромное количество обращений из других стран. Психологи МСЧ закрывают на сегодняшний момент все потребности. Мы дополнительно помогаем. И сейчас те специалисты, которые откликнулись, мы составляем в единый список. Они будут дополнительно проучены и будут реабилитировать. Ведь обратите внимание, психологи не умеют работать с острым горем. То есть сейчас психологи — это не наше. Сейчас должны работать психологи МЧС, а мы на подхвате. Ну, и дальше мы еще больше включимся в эту работу. Помощь дистанционная по Skype, мы ее будем держать в резерве, поэтому ничего острого, ехать не надо. Ситуация контролируется. Психологи МЧС работают. Волонтеры работают. Мы справляемся».

У центра уже появился свой сайт kemerovohelp.ru. Там могут оставить заявки как те, кто нуждается в помощи, так и те, кто способен ее оказать. Плюс открыта «горячая линия».