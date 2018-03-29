Почему сносят дом спорта «Искра»? 

«Из-за аварийного состояния здание дома спорта „Искра“ в Орджоникидзевском районе больше нельзя эксплуатировать, — отвечает и. о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. — Путём аукциона муниципальное учреждение „Содержание муниципального имущества“ выбрало подрядчика, который обязан разобрать здание и вывести мусор в срок до 31 марта 2018 года. На этом земельном участке запланировали строительство физкультурно-спортивного центра. Объект построят по муниципальной программе».