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Почему сносят дом спорта «Искра»?
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Почему сносят дом спорта «Искра»? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
«Из-за аварийного состояния здание дома спорта „Искра“ в Орджоникидзевском районе больше нельзя эксплуатировать, — отвечает и. о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин. — Путём аукциона муниципальное учреждение „Содержание муниципального имущества“ выбрало подрядчика, который обязан разобрать здание и вывести мусор в срок до 31 марта 2018 года. На этом земельном участке запланировали строительство физкультурно-спортивного центра. Объект построят по муниципальной программе».
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