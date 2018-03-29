Министерство юстиции начало продавать коррупционные автомобили

Сергей Петухов , заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции сообщил, что контролируемое правительством Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами реализовало первые коррупционные автомобили, за которые выручило около 2,5 миллиона гривен. Чиновник подтвердил, что Министерство юстиции в своей работе пользуется Единым государственным реестром лиц, которые были замечены при совершении коррупционных правонарушений.

«С целью эффективной борьбы с коррупцией Минюст сотрудничает и осуществляет обмен информацией с Министерством внутренних дел и Национальным антикоррупционным бюро Украины », — заявил Петухов.

Документально Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами было создано еще в ноябре 2016 года, но фактически свою деятельность оно начало летом прошлого года. В предыдущих сообщениях говорилось о том, что новому Нацагенству по возврату активов за несколько месяцев работы удалось арестовать коррупционных средств на сумму более 185 миллионов гривен. Руководителем ведомства был назначен заместитель министра юстиции Антон Янчук.