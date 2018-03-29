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Парламент Сербии эвакуировали из-за мужчины с гранатой
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Парламент Сербии эвакуировали из-за мужчины с гранатой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В народной скупщине (парламенте) Сербии в четверг проведена эвакуация из-за угрозы неизвестного мужчины с гранатой взорвать себя у входа в здание.
Мужчина с гранатой находится перед зданием парламента, он угрожает себя взорвать. Сейчас с ним ведет переговоры сотрудник полиции. Территория оцеплена, передает ТАСС.
На этой неделе обострилась ситуация вокруг непризнанного Косово, где местные полицейские арестовали сербского министра по делам Косово и Метохии Марко Джурича.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приближении новой войны между Сербией и Косово.
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