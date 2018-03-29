«Ледяная война»: России грозит трудный апрель и жесткий ноябрь

Нарастающая конфронтация России и стран Запада с легкой руки главы сербского МИДа Ивицы Дачича обрела яркое и емкое название. По его мнению, в мире идет уже даже не новая холодная, а «ледяная» война. Если начиналась неделя с массовой высылки российских дипломатов из Европы и Америки, то продолжением стали отзывы послов из Москвы «для консультаций» и угрозы арестовать российские активы не только в Великобритании , но и США

НСН опросила экспертов, какие шансы у России выстоять в этой войне, если даже гораздо более мощный Советский Союз в свое время холодную войну проиграл.

Член СПЧ , историк и журналист Николай Сванидзе уверен, что эскалация конфликта с Западом обернется катастрофой для России. Однако он не стал прогнозировать возможные сроки этой конфронтации.

«Победа в этой войне для России невозможна. Россия экономически слабая страна. И одинокая. Советский Союз проиграл «холодную войну», хотя за ним было полмира. И Советский Союз был не чета России. Сейчас Россия на 13-м месте в мире по ВВП. То есть не только уступает Штатам в 15 раз по масштабам экономики, но и каждой из первой пятерки европейских стран, каждой в отдельности уступает, включая Испанию . Как же противостоять всему объединенному Западу? Это невозможно. Значит, если речь идет о гонке вооружений, то она заведомо проигрывается. Если речь идет о «горячей войне», тогда вообще гибнут все. Поэтому так или иначе нужно искать выход из положения. Выиграть в «ледяной войне» с объединенным Западом мы не можем», — категорично заявил НСН Сванидзе.

В свою очередь, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что шанс избежать поражения у России есть, но для этого необходимо выполнить одно условие.

«Главное противоречие для России в нынешней ситуации состоит в конфликте между объявленной ей информационной, экономической и политической войной и глубокой зависимостью российских элит — деловых и административных — от западного мира. Это противоречие каким-то образом должно быть разрешено. Если сохранится нынешний уровень зависимости — экономической, финансовой, технологической, психологической — российских элит от Запада, то Россия обречена на поражение в этой «ледяной войне». И последствия этого поражения будут не менее тяжелыми, чем последствия поражения Советского Союза в войне «холодной». Исход этой войны не предрешен, он будет зависеть от того, сможет ли Россия стать более самодостаточной страной, будет ли реализован тот проект, который был анонсирован, но не доведен до конца. Я имею в виду проект национализации элит», — пояснил собеседник НСН.

А вот президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что называть текущее противостояние России и Запада «ледяной войной» и сравнивать его с войной «холодной» нельзя.

«Сравнение с «холодной войной» не совсем верно с точки зрения технологической. Дело в том что «холодная война» шла между двумя основными центрами силы и странами неприсоединения, у которых общеэкономическая составляющая была очень небольшой. Сейчас же основные точки роста в этом противостоянии не участвуют. Возьмем те же самые Китай и Индию. Их солидарный демографический потенциал больше чем у остальных борющихся сторон, то есть у США с Евросоюзом и России. У них и экономическое развитие достаточно высокое и темпы роста выше. Поэтому это не «холодная война», и не «ледяная война», и никакая другая», — убежден эксперт.

Дмитрий Абзалов заявил НСН, что итог этого конфликта зависит от многих факторов.

«Борьба между различными точками силы будет идти не на один фронт, а на нескольких. Например, Вашингтон сейчас политически воюет с Москвой, а экономически пытается развязать войну с Китаем», — указал эксперт.

По его мнению, тянуться такой конфликт может довольно долго: «В этом противостоянии будут определенные периоды смягчения, потепления и похолодания. С точки зрения политики это будет происходить следующим образом: в ноябре 2018 года будут выборы в Конгресс. Это промежуточные выборы. Здесь основная задача Трампа — не потерять большинство республиканцев в обеих палатах парламента. До этого времени будет ужесточение риторики Вашингтона и в отношении Москвы, и в отношении Китая. Но первое обострение, скорее всего, придется на апрель, когда будут назначены госсекретарь и новый советник по национальной безопасности — Майк Помпео и Джон Болтон . Зато после ноября откроется окно возможностей для переговоров — между промежуточными выборами и началом президентской кампании Трампа на второй срок. Вот в это окно — конец 2018-го — начало 2019 года — возможны какие-то переговоры. До этого времени, даже несмотря на возможные встречи, серьезных подвижек ждать не следует. Поэтому России необходимо скооперироваться с основными игроками, которые не находятся в процессе противостояния, — основная борьба будет идти за неопределившихся», — пояснил НСН Абзалов.