Работы в Струковском парке и на 4-й набережной обещают закончить до 30 апреля

Депутаты обсуждали вопросы, касающиеся подготовки города к чемпионату мира по футболу. В первую очередь речь зашла о сроках окончания реконструкции 4-й набережной и капитального ремонта «Струковского сада».

Заместитель руководителя департамента градостроительства администрации Самары Олег Захаров сообщил, что срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», истекает 20 мая текущего года. Работы планировали завершить в марте, но подвела погода.

К концу марта подрядчик заканчивает все работы, связанные с прокладкой коммуникаций: поливочного водопровода, ливневой канализации, сетей электроснабжения. Дорожные работы предполагалось начать в середине марта — на территории набережной осталось уложить около 8 тыс. кв. м асфальта и 6 тыс. кв. м тротуарной плитки.

Сегодня идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. До 30 апреля планируется полностью закончить реконструкцию, в том числе засеять газоны. «Все работы, не связанные с благоустройством, на данный момент практически закончены. Как только позволит температурный режим, начнутся пуско-наладочные работы на фонтане», — рассказал Олег Захаров.

Депутат Александр Чернышев поинтересовался, будет ли обеспечена доступность набережной для маломобильных граждан, напомнив, что представители организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» дали свои рекомендации в октябре 2017 года. Олег Захаров заверил депутатов, что все замечания были учтены, и, когда сойдет снег, подрядчик вновь пригласит представителей «Десницы» на встречу.

О ходе капитального ремонта Струковского парка рассказал представитель департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов. В настоящее время два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн руб. выполнены в целом на 60%.

Закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов.

В 2018 году установлены 10 секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе. До конца апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, строительство шахматного клуба, обустроить скейт-парк, уложить резиновое покрытие на детской площадке.

По окончании доклада Татьяна Братчикова задала вопрос о судьбе скейт-парка на территории Струковского парка, так как в некоторых СМИ прозвучала информация о том, что его строить не будут. Сергей Панферов сообщил, что от скейт-парка никто не отказывался, просто его перенесли на другое место, так как изначально объект планировали разместить над теплотрассой. Теперь он будет располагаться на месте бывшего бассейна «Чайка».

В свою очередь, Алексей Дегтев предложил депутатам в связи с приближающимся месячником благоустройства провести субботник на территории парка.

По результатам обсуждения хода работ на двух объектах депутаты решили принять информацию к сведению и провести в Струковском и на 4-й набережной выездные совещания в 20-х числах апреля.

Также депутаты рассмотрели вопрос о демонтаже незаконных рекламных конструкций, рекламы на фасадах зданий на гостевых и туристических маршрутах. Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов, на 1 февраля 2018 на этих маршрутах было выявлено 148 незаконных рекламных конструкций. К работам по демонтажу приступили 6 марта, и на данный момент убрано 28 конструкций. Кроме того, 11 конструкций были демонтированы самими владельцами после разъяснительной работы районных администраций.

О ситуации с незаконной рекламой в Октябрьском районе рассказала глава районной администрации Алла Волчкова. Особое внимание она уделила фасадам торговых центров, покрытым «рекламной мозаикой».

После переговоров с руководителями ТЦ привести фасады в надлежащий вид согласились практически все торговые центры, расположенные на территории района: «Русь-на Волге», «Мелодия», «Старт», «Мега-Сити» и другие. По словам Аллы Волчковой, только один ТЦ пока отказался пойти навстречу в этом вопросе.

По итогам обсуждения Алексей Дегтев предложил организовать в городской думе инициативную группу по разработке концепции размещения и оформления рекламы на фасадах самарских зданий.