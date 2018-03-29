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Полиция Подмосковья рассказала о портрете наркопреступника
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Полиция Подмосковья рассказала о портрете наркопреступника 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Портрет преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков в Подмосковье, стал размытым и неопределенным, сообщил РИАМО в четверг замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко.
По его словам, в настоящее время основной тенденцией подмосковного наркорынка является функционирование подпольных нарколабораторий, изготовление кустарных наркотиков синтетической группы.
«Раньше мы более-менее знали группы населения, которые входят в группы риска, примерную возрастную категорию отслеживали, национальность преступников или внешний вид. По результатам наших оценок сейчас уже говорить о четких группах риска или возрасте риска невозможно. Занимаются изготовлением кустарных наркотиков разные категории населения, студенты, бывшие военные, домохозяйки, молодые и взрослые люди», — сказал Охрименко.
Он добавил, что в числе наркопреступников встречаются мигранты, но говорить о том, что они держат весь наркорынок — неверно. Для них характерна работа с «традиционными» наркотиками — героином и марихуаной. Однако удельная доля преступности среди мигрантов велика.
«Территория Подмосковья густонаселена, у нас более 7,5 миллионов человек плюс мигранты, плюс маятниковая миграция летом, плюс просто люди, которые обосновались на территории области летом, как правило, для наркобизнеса. Мы очень «сладкий» регион: у нас обеспеченность есть, дороги прекрасные, железнодорожное сообщение», — отметил Охрименко.
Он добавил, что эксперты отмечают высокое количество подпольных лабораторий на территории Московской области.
«Выявление наркопритонов и лабораторий растет. Тенденция по успешному выявлению подпольных лабораторий и притонов идет на рост на протяжении последних лет», — уточнил Охрименко.
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