Угольная зависимость

В ближайшее время в мире введут в эксплуатацию около полутора тысяч угольных ТЭЦ общей мощностью более тысячи гигаватт. В частности, предпочтение этому практичному и недорогому виду топлива отдают американцы, японцы, китайцы и индийцы. «Лента.ру» выяснила, почему все попытки человечества перейти на возобновляемые источники энергии обречены на провал по крайней мере в ближайшие 30 лет.

Мировой спрос на уголь в 2017 году вырос после многолетнего снижения более чем на 1 процент, сообщило Международное экономическое агентство. «Я знаю, что уголь — не самый любимый товар, но нужно признать: он стимулирует азиатский рост и урбанизацию на развивающихся рынках. Именно поэтому две третьих планируемых и вводимых станций сегодня приходятся на Индию Китай », — комментирует эти цифры гендиректор швейцарской Glencore International Айван Глазенберг

По данным директора по развитию консалтинговой компании Frost&Sullivan Алексея Волостнова, только в США из угля вырабатывается примерно треть всей производимой электроэнергии (для сравнения, на возобновляемые источники энергии приходится не более 7 процентов). Таким образом, вопреки попыткам противников этого вида топлива, спрос на угольную генерацию в мире все еще очень высок.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Барак Обама , как известно, был ярым сторонником «зеленой энергетики» — за время его правления потеряли работу почти 40 тысяч горняков. Сменивший его Дональд Трамп объявил о возрождении угольной промышленности в стране: «Уголь должен вернуть себе былое величие!» Новый глава Белого дома провозгласил политику «энергетического доминирования», результатом которой стал 50-процентный рост экспорта американского угля на азиатские рынки в прошлом году.

Япония , которая после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году решила отказаться от ядерной энергетики, сегодня активно строит новые угольные электростанции. Страна получает до 18 процентов от общей доли импорта угля в мире. При этом Япония заинтересована в разработке технологии «чистого угля», которая обеспечивает электроэнергию с меньшими выбросами углекислого газа, чем традиционные угольные электростанции, хотя эта технология может стать менее экономичной. «Угольные электростанции сейчас намного эффективнее, — уверен экономист Mitsubishi UFJ Financial Group Томомичи Акута. — Использование дешевого угля сэкономит деньги, которые можно инвестировать на развитие технологий по сокращению выбросов».

Эксперты отмечают, что за последние пять лет зависимость Японии от угольной энергетики значительно выросла. Согласованная национальная стратегия развития подразумевает строительство новых угольных электростанций мощностью около 17 гигаватт и правительственную поддержку экспорта угольных электростанций в развивающиеся страны.

Германия, Болгария, Чехия и Самые жаркие споры вокруг угольной генерации кипят в Европе. Сегодня в ЕС насчитывается более 300 электростанций с действующими на них 738 энергоблоками, работающими на угольном топливе. Распределены они не равномерно, но в целом каменный и бурый уголь обеспечивают четверть всей генерации электричества в ЕС. Польша Румыния наиболее зависимы от этого вида топлива.

В марте 2018 года стало известно, что чешский энергетический магнат Павел Тыкач готов вложить миллиард евро собственных средств в стареющие угольные и газовые электростанции по всей Европе. Он уверен, что электрогенераторы понадобятся еще в течение десятилетий, чтобы сбалансировать и дополнить зеленую энергетику, которая играет большую роль в коммунальных услугах на все территории ЕС — от Германии до Великобритании

«Поскольку солнечная и ветровая энергия наводняют европейскую сеть, необходимо будет восполнить дефицит энергии, когда солнце не светит, а ветер не дует. Такая ситуация может продлиться еще два-три десятилетия. Поэтому негативный медийный пузырь вокруг угольной генерации не отражает реальности», — считает Тыкач. Первая сделка по покупке угольной ТЭЦ, по его словам, завершится до конца 2018 года.

И по стопам Тыкача, похоже, готовы пойти крупные промышленные энергохолдинги. Недавно стало известно о том, что чешский «Энергетический и промышленный холдинг» (EPH) Даниэла Кржетинского и крупнейшая группа PPF, принадлежащая Петру Келлнеру , совместно приобрели немецкие шахты по добыче бурого угля и электростанции у шведской Vattenfall.

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил в интервью ТАСС , что страна не должна зависеть от поставок российского газа. Не то, чтобы поляки собрались совсем отказаться от голубого топлива из России, но хотят снизить зависимость о него. И в этом, как отмечает издание Power, им может помочь уголь — по мнению руководства страны, именно он остается фундаментом польской экономики, которому нет альтернативы.

В программном документе «Энергетическая политика Польши 2050» отмечается, что к 2030 году будут выведены из эксплуатации 12 гигаватт старых мощностей. С другой стороны, планируется модернизировать либо построить энергоблоки угольных ТЭС общей мощностью 11,9 гигаватт — таким образом, выбывающие угольные мощности заменят новыми. Польша не спешит отказываться от дешёвого и доступного сырья для производства электроэнергии и не предпринимает конкретных шагов, направленных на снижение доли угля в энергетике.

В Германии угольная генерация будет постепенно заменять атомную: до конца 2022 года в стране планируют остановить все АЭС. Пересмотр национальной энергетической программы был инициирован канцлером ФРГ Ангелой Меркель после катастрофы на японской станции «Фукусима-1». Основными источниками энергетики в стране останутся возобновляемые источники (ВИЭ) и уголь.

В настоящий момент порядка 40 процентов электроэнергии Германия получает за счет угля: в ФРГ строится 23 новые угольные электростанции и реализуется программа по модернизации старых ТЭС, за последние пять лет введено в эксплуатацию более 10 гигаватт новых угольных мощностей.

Это вызывает волну критики как внутри страны, так и за рубежом. Председатель правления Wintershall Марио Мерен заявил, что, закрывая атомные станции Германия хотела стать отличником по климатической политике, а стала трудным ребенком: «На пути к зеленой экономике она основательно заблудилась». Сторонники развития угольной генерации напротив утверждают, что уголь — компромиссный вариант перехода Германии от АЭС к альтернативной энергетике.

При этом сколько бы не спорили критики и лоббисты использования углеродов, факты таковы: крупнейшая немецкая угольная электростанция Neurath, занимающая второе место в ЕС по установленной мощности, будет работать до 2055 года. Это весьма яркая иллюстрация незыблемости позиций традиционной генерации в Европе.

По мнению экспертов, в России создана одна из лучших структур топливного баланса в мире. В стране используется всего 15 процентов угля для производства энергии. В среднем по миру этот показатель составляет 30-35 процентов, в Китае — 72 процента, в США и ФРГ — 40 процентов. «В Европе сейчас активно решают проблему сокращения доли углеродных источников до 30 процентов, а в России эта задача, фактически, реализована», — отмечал ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак . Поэтому, очевидно, что речь об отказе от угля в России еще долго идти не будет. Наоборот, согласно принятой до 2035 года национальной энергостратегии, его доля незначительно увеличится. При этом авторы стратегии особо подчеркивают, что развитие отрасли подразумевает не только создание новых центров угледобычи, но и совершенствование технологий в традиционной генерации.

Сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАМ, кандидат экономических наук Виктор Чурашев обращает на распространенное мнение экспертов о том, что до 2050 года в мире не ожидается никаких фундаментальных открытий в области энергетики. Это предположение обосновывается отсутствием серьезных исследований в этой области, реального заказа на такие исследования и трудностями, с которыми сталкивается экономика наиболее развитых государств (США, ЕС).

«В связи с этим в тридцатилетней перспективе не ожидается радикальных изменений глобальной топливной корзины — мир по-прежнему не готов снизить зависимость от ископаемых видов топлива. Углеводороды сохранят безусловное доминирование — их доля к 2050 году будет составлять около 50 процентов, то есть останется практически на нынешнем уровне», — говорит он. Чурашев уверен, что даже с учетом успешной реализации Парижского соглашения по климату и растущей озабоченности экологическими проблемами, лидирующую роль в мире к 2050 году сохранит угольная генерация — на уровне 31–32 процентов от суммарной выработки. По данным Международного энергетического агентства, спрос на уголь будет расти за счет Индии и стран АСЕАН; в Европе, США и Китае, его потребление будет сокращаться.