Члены Молодежной Думы без работы не останутся

Сегодня во Владимире состоялось последнее заседание Молодежной Думы третьего созыва при Законодательном Собрании региона.

Зампредседателя Заксобрания Ольга Хохлова отметила, что третий состав Молдумы разработал огромный блок инициатив, который был рассмотрен взрослыми парламентариями.

«Взять, например, приравнивание вэйпов к курительным смесям. Очень приятно, что этот законопроект сейчас широко обсуждается на федеральном уровне. Этот будущий закон начал вытекать от Молодежной Думы Владимирской области , что нас очень радует. Много проектов было — «Литературная губерния», «Готовься к ГТО со школьной скамьи», «День гири», принятие кодекса этики и написание гимна молодежи. Все это ваша заслуга, наших молодых и активных помощников», — сообщила Ольга Хохлова.

Председатель Общественной палаты региона Наталья Юдина поблагодарила молодых депутатов за гражданскую позицию.

«Вы представляете не только себя, свою личность, свои интересы, но и наш регион в целом на многих форумах и площадках. Прошедшие выборы показали, что молодежи важны выборы. Каждый шел и голосовал за своего кандидата. Впереди у нас еще одна большая избирательная компания и я надеюсь, что вы примите в них непосредственное участие», — добавила Наталья Юдина.

Наиболее активные члены Молодежной Думы получили благодарности от своих старших товарищей за активную деятельность. Ну а молодые парламентарии сделали ответный алаверды своим наставникам в виде фигурки с изображением герба Российской Федерации

Стоит отметить, что почти треть Молодежной Думы третьего состава нашли себе работу в органах власти. София Губская помогает в работе Ольге Хохловой, София Чернышова — помощник фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области, Надежда Шарашкина и Илона Карпинская — советники председателя Заксобрания Владимира Киселева , Дарья Малышкина вошла в кадровый резерв Областного парламента, Анна Храмова — специалист ФГБУ «Роскультцентр», Рубен Арустамян — руководитель службы общественного контроля «Объединение потребителей России» во Владимирской области, Павел Кузутов завоевал третье место в Всероссийском конкурсе «Лидеры XXI века», а председатель Молдумы Полина Касаткина является членом Общественной палаты региона и заместителем председателя Совета по культуре при одноименном департаменте.

Добавлю, что в мае во Владимире пройдет молодежный парламентский форум, на который съедутся молодые депутаты со всего Центрального федерального округа.

«Будут работать три площадки — сохранение исторической памяти, площадка по повышению активности молодежи на выборах и парламентская деятельность молодежи. Мы ожидаем, что на этот форум приедут представители Государственной Думы и Совета Федерации . И хотя срок наших полномочий истекает в апреле, мы надеемся, что все члены третьего созыва примут активное участие в этом знаменательном событии», — рассказала Полина Касаткина.

Отмечу, что формирование четвертого созыва Молдумы уже началось. Свои проекты молодые люди, желающие попасть в думу уже начали защищать перед взрослыми наставниками. Очередной тур защиты состоится уже завтра.